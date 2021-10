Sport



Seconda vittoria nel campionato di serie C per il Rugby Lucca. In campo nel week-end anche under 15 e under 11

lunedì, 25 ottobre 2021, 14:20

Seconda uscita e seconda vittoria nel campionato di serie C per il Rugby Lucca. La squadra seniores del club lucchese si è imposta al termine di una partita dura e molto combattuta giocata domenica pomeriggio (24 ottobre) sul campo di casa contro il Gambassi Rugby.

Ad andare in meta per primo, a inizio primo tempo, è stato proprio il Gambassi, ma i ragazzi del Rugby Lucca, allenati da coach Danilo Sediani, sono stati bravi a non farsi travolgere dall'intensità degli avversari e a raddrizzare il risultato con Pierpaolo Bogliolo. La seconda meta, anche questa trasformata, è arrivata da Tommaso Cartanese, che alla fine dei primi 40 minuti ha mandato il Lucca negli spogliatoi in vantaggio 14-10.

Il secondo tempo è stato altrettanto combattuto, con il risultato in bilico fino agli ultimi minuti. A dare la vittoria alla squadra di casa sono state le mete di Fabio Marconi, Emanuele Marzona e Alessandro Addabbo, che hanno portato il Rugby Lucca a chiudere la partita con un ottimo 36 a 22, portando a casa la seconda vittorio consecutiva in due partite di campionato.

Niente da fare, invece, per la rappresentativa under 15 allenata da Marco Montefalcone. I ragazzi, scesi in campo a Torre del Lago sabato 23 ottobre, ce l'hanno messa tutta, ma hanno dovuto cedere ai Titani Viareggio. I giovani rugbisti lucchesi hanno giocato con buona intensità, ma non sono riusciti a contenere la maggior energia degli avversari, incassando una sconfitta alla seconda uscita stagionale.

In campo nel fine settimana anche i bimbi dell'under 11, impegnati nel raggruppamento giocato sul campo del Rugby Cecina. I bambini allenati da Alessandro Cecilioni e Maurizio Giannini si sono ben comportati contro i pari età padroni di casa e quelli di Rugby Rufus San Vincenzo, Titani Viareggio e Lions Amaranto.