Secondo pareggio in rimonta per il Ct Lucca nel derby di Forte dei Marmi

domenica, 17 ottobre 2021, 18:07

di michele masotti

Secondo 2-2 consecutivo per le campionesse d’Italia del Ct Lucca Vicopelago che hanno rimontato, come avvenuto al debutto contro il Tc Genova, l’iniziale 0-2 maturato dopo i primi due singolari. Contro un Tc Italia Forte dei Marmi che ha puntato contare sulla presenza di Jasmine Paolini, autoritaria nel modo con cui si è imposta nel suo incontro di singolare, il team di capitan Ivano Pieri e Cristiano Cerri ha avuto la bravura di uscire da questa difficile trasferta con un pareggio prezioso ottenuto per effetto dei successi di Tatiana Pieri e del doppio formato da Jessica Pieri e Bianca Turati, tornate in campo dopo le “fatiche” dei rispettivi singolari. Nell’altra partita del girone, la Società Canottieri Casale ha violato per 3-1 i campi del Tc Genova, consolidando il proprio primato a quota sei punti. Alle spalle delle piemontesi, dotate di un organico molto profonda, in virtù del pareggio odierno salgono proprio Jessica Pieri e compagne. Chiudono la classifica con un punto a testa proprio il Tc Genova e il Tc Italia Forte dei Marmi.

Nella sfida che metteva contrapposte le numero uno dei rispettivi circoli ad imporsi è stata, rispettando i favori del pronostico, Jasmine Paolini, in procinto domani (lunedì 18 ottobre) di salire al 55° del ranking WTA, che ha superato per 6-0 6-1 Jessica Pieri. Ben più combattuto il secondo singolare tra Claudia Giovine e Bianca Turati, protagoniste di una battaglia durato oltre le due ore e che ha divertito il pubblico presente al circolo di Via dell’Acqua. Nel primo set la giocatrice di casa, classe 1990 e con un best ranking di n.257, si issa, dopo una serie di break e controbreak, sul 5-3 ma la portacolori del Ct Lucca è brava nel cancellare un set point ed allungarlo fino al tiebreak, vinto poi agilmente per 7-1 da Giovine. Grazie alla sua proverbiale tenacia, Bianca Turati nel secondo set toglie il servizio alla sua rivale nel quarto, portandosi sul 3-1. Break che la classe 1997 riesce ad incrementare per il 2-6 che manda il confronto, davvero di ottimo livello, al terzo set. Equilibrio che si protrae anche nel terzo e decisivo set, sempre caratterizzato da scambi di pregevole fattura, fino al break conquistato da Claudia Giovine, abile a piazzare il 6-4 conclusivo.

Ritrovatasi nella medesima situazione della prima giornata, ossia sotto 2-0, il circolo biancorosso si appella a Tatiana Pieri che non tradisce le attese. La classe 1999 si impone in due comodi set, 6-1 6-0 il finale, nei confronti di Emma Belluomini, ennesima ex di turno in questo inedito derby. Capitan Ivano Pieri decide giocarsi il tandem Jessica Pieri-Bianca Turati per il doppio finale. Il Tc Italia replica con Jasmine Paolini e Anastasia Bertacchi per una partita che sarà, specialmente nel primo set, un’altalena di emozioni. Per Pieri-Turati, salite sul 5-1 in un batter d’occhio, la strada sembra mettersi in discesa ma un parziale di quattro game a favore della coppia versiliese ristabilisce il punteggio sul 5-5. Il tandem del Ct Lucca, però, è bravo non accusare il possibile contraccolpo psicologico per poi chiudere il primo set sul 7-5. Decisamente più regolare l’andamento del secondo set, molto equilibrato, che Lucca incamera per 6-4.

“è stata una partita difficile come avevo previsto. Alla fine credo che il 2-2 sia il risultato più giusto per quanto visto nei quattro match.” – riconosce il capitano del Ct Lucca Ivano Pieri-“Nel primo singolare Jasmine Paolini ha fatto la valere la sua forza e il suo status internazionale contro Jessica Pieri. La partita molto combattuta tra Bianca Turati e Claudia Giovine poteva essere l’ago della bilancia su cui far girare il match. Purtroppo la nostra giocatrice non è stata fortunata nei punti decisivi dell’incontro. Sotto 2-0, siamo stati bravi a rimontare, proprio come avvenuto sette giorni fa, grazie al netto successo di Tatiana e a quello in doppio conquistato da Jessica Pieri e Bianca Turati che hanno confermato di essere una coppia di alto livello.”

Il Ct Lucca Vicopelago tornerà in campo lunedì 1 novembre in quel di Casale Monferrato contro la Società Canottieri, capolista ancora a punteggio pieno di questo girone 2.

Foto Alfredo Scorza