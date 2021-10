Sport



Serie A1 di Tennis, c’è subito Genova sulla strada delle campionesse d’Italia del CT Lucca

sabato, 9 ottobre 2021, 15:33

di michele masotti

Vincere nello sport è sempre difficile, riconfermarsi ad un anno di distanza lo è ancora di più. Comincerà domani tra le mura amiche, con i primi incontri di singolari che scatteranno dalle 10, la Serie A1 edizione 2021 delle campionesse d’Italia del Circolo Tennis Lucca Vicopelago, chiamato ad affrontare il TC Genova, ormai storica rivale del team biancorosso. Assieme alle quotate liguri, il gruppo 2 è completato da altre compagini di tutto rispetto e con ambizioni importanti come la Società Canottieri Casale e il neopromosso Tennis Club Italia Forte dei Marmi. Una concorrenza davvero di assoluto livello per Jessica Pieri e compagne che, forti del tricolore cucito sul petto, sono determinate a confermarsi nel gotha del tennis femminile italiano.

Domani il capitano Ivano Pieri potrà contare sulla formazione al completo, ossia le Jessica e Tatiana Pieri, Bianca Turti e la rumena Irina Bara, da anni colonna della propria nazionale in Federation Cup ed attuale numero 142 delle classifiche mondiali. Resta da capire, di contro, quale giocatrici schiererà il circolo ligure che può contare sulla top 50 Liudmila Samsonova, una Lucia Bronzetti reduce dalla sua migliore stagione che l’ha vista entrare tra le prime 150 del mondo, Martina Caregaro e l’highlander Alberta Brianti. Molto probabilmente la tennista lombarda dovrebbe essere impiegata nel doppio, quarto ed ultimo incontro complessivo dopo i tre di singolari. La formula della Serie A1 è rimasta immutata rispetto alle precedenti edizioni. Ad accedere alle semifinali scudetto saranno le prime due degli altrettanti gironi mentre le 3° e 4° classificate dovranno disputare gli spareggi per evitare la retrocessione in A2. Per dovere di cronaca, il gruppo 1 è composto dal Tc Parioli, dalle pluricampionesse d’Italia del Tc Prato, dal Tennis Beinasco (scudettato nel 2018 nella finale del PalaTagliate) e la matricola TC Rungg Sudtirol. Fase a gironi, che seguirà il canonico criterio dell’andata e ritorno, che culminerà domenica 21 novembre. Un ruolo importante sulla presenza o meno delle tenniste di punta dei rispettivi circolo lo giocheranno gli impegni internazionali, sia nei tornei WTA che ITF, di questo finale di stagione.

Nella seconda giornata, datata 17 ottobre, il Ct Lucca sarà di scena a Forte dei Marmi contro il Tc Italia dell’ex Jasmine Paolini, ancora in corsa nel WTA 1000 di Indian Wells dove ha superato la top 20 belga Elise Mertnes per poi salire in Piemonte lunedì 1 novembre per vedersela con i Canottieri Casale di Sara Errani. “Come ogni stagione affronteremo subito un girone di alto livello, come lo è del resto l’intera Serie A1.” – è il pensiero del vice presidente del CT Lucca Alessandro Terigi- “Il Tc Genova ha delle ottime giocatrici come Samsonova e Bronzetti ma noi siamo le campionesse d’Italia: nutriamo grande rispetto per tutti ma nessuna paura. Domani potremo contare su Jessica e Tatiana Pieri, Bianca Turati e Irina Bara, ovvero la formazione tipo. Siamo orgogliosi di compiere la nostra prima uscita con lo scudetto sul petto nel nostro circolo.”

Sarà possibile assistere alla partita di domani, come accadrà per le altre, presentandosi al CT Lucca Vicopelago muniti di green pass.