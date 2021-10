Sport



Sport: 1.500 euro devoluti al progetto di Lanfri dalla corsa 10x1 ora

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:07

L'Associazione Podistica Marciatori Marliesi ed in particolare l'ideatore della corsa non competitiva "10x1 ora" a scopo benefico Claudio Landucci, informano che sono stati devoluti al progetto presentato dall'atleta paraolimpico Andrea Lanfri, in totale 1575 euro.



"Praticamente il centro per cento raccolto dalle iscrizioni - spiega lo stesso Claudio Landucci - e anche grazie alle donazioni di Grada infissi, Rita Nelli, il comune di Lucca ed una lotteria effettuata durantebun convivio della nostra associazione Marciatori Marliesi. Vogliamo oltremodo ringraziare per l'aiuto della riuscita dell'evento ovvero l'edizione di questo 2021 della 10x1 ora Una corsa per Andrea Lanfri disputatasi sul rinnovato Campo Coni di Lucca: Marathon Sport, Il Campione, Città di Lucca, Mc Donald's Lucca, il Forno Cei, oltre a tutti i concorrenti e volontari intervenuti. Un sentito grazie desideriamo inoltre rivolgerloalla nostra voce ufficiale Marco Rovai. Vi diamo appuntamento al 22 settembre 2022 per un nuovo progetto".