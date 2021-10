Sport



Strepitoso inizio di campionato per l’Incas Caffè Tennistavolo Lucca

mercoledì, 13 ottobre 2021, 09:29

Sette partite, sette vittorie: questa è stata la straordinaria partenza per gli atleti dell’Incas Caffè Tennistavolo Lucca nella prima giornata dei campionati, sia regionali che nazionali, nel weekend del 9 e del 10 ottobre.



Evento fino ad oggi più unico che raro, che ha riempito di orgoglio e soddisfazione gli atleti, gli allenatori, il presidente e la società tutta. A scendere in campo sono state le categorie di B2 e C1 nazionali, e le categorie di C2, D1 e D2 (3 squadre) regionali.

La B2 di capitan Vasta era di scena al palazzetto dello sport di Carrara, contro una squadra, USD Apuania Carrara Tennis Tavolo, spesso ostica. La formazione lucchese riesce però ad imporsi bene, con un netto 5-0, grazie a 2 punti di Vasta, 2 punti di Cerquiglini e 1 punto di Della Rosa.

Anche la serie C1 capitanata da Larindi debutta fuori casa, sul campo del Ciatt Prato, e riesce a conquistare una vittoria importante, imponendosi 5-3. Degna di nota la prestazione superlativa del giovane Mankowski che porta a casa 3 punti, a cui si aggiungono i 2 punti conquistati da Gherardi, per la prima giornata arruolato in C1. Larindi cede 2 punti, lottando fino alla fine.

Per la serie C2 l’inizio del campionato è in casa al Palaincas (così come per tutte le altre squadre regionali); contro l’ASD Bernini TT Livorno A debuttano Godio, Casini e Nottolini, capitano della squadra, conquistando rispettivamente 2 punti, 2 punti e 1 punto, per un risultato finale di 5-1 per gli atleti lucchesi.

Nel girone A della serie D1 la squadra capitanata da Ragghianti si impone contro la Polisportiva casa culturale A (San Miniato) con una bella vittoria per 5-0, perdendo soltanto un set. 2 punti per Ragghianti, 2 punti per Niccoletti, 1 punto per Valenti Radici.

Nella serie D2 la giornata di domenica ha visto impegnate tre squadre lucchesi: nel girone A, la D2 capitanata da Cotrozzi vince bene contro il TT Forte dei Marmi, grazie a ottime prestazioni di Baicchi e Rossi (2 punti a testa) e Mattioli (1 punto). (2 punti) e Dianda (1 punto) superano di misura (5-4) la Pol. Dil. Pulcini TT, Cascina, in una bella sfida particolarmente combattuta. Infine, nel girone C, grazie a 2 punti di Cattani e 3 punti di Abballe, anche la terza squadra di D2 si impone contro l’avversario del TT Pistoia, con un risultato finale di 5-3 per Lucca.

Un fine settimana davvero grandioso quindi per il Tennistavolo Lucca, che con 7 vittorie su 7 gare avvia la stagione sportiva nel migliore dei modi. Ancora congratulazioni a tutti gli atleti, e appuntamento alle prossime gare!