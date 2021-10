Sport



Taekwondo: annuale corso di aggiornamento a Formia

domenica, 3 ottobre 2021, 13:14

Nel fine settimana, 1-2-3 ottobre, si è tenuto al centro di preparazione olimpica di Formia l'annuale corso nazionale di aggiornamento organizzato dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo) per allenatori, istruttori e maestri di Taekwondo.



Al termine del corso si sono svolti, come di consueto, gli esami per il passaggio di grado a DAN superiori (dal quarto al settimo) e gli esami per l'acquisizione del grado di allenatore, istruttore e maestro.



Quest'anno a far parte della commissione d'esame per l'acquisizione del grado di istruttore c'era il maestro Francesco Palladino, cintura nera sesto dan, direttore tecnico della ASD BLACK MAMBA TAEKWONDO attiva su Lucca a Capannori.



Il maestro Palladino è stato convocato dalla FITA come commissario incaricato alla valutazione della parte POOMSAE, ambito del quale è già responsabile in Toscana per quanto riguarda il settore giovanile.



Non era ancora mai successo che un tecnico della provincia di Lucca venisse convocato come commissario a livello nazionale, e questo evento è sicuramente sintomo del fatto che il movimento toscano ed in particolare la componente lucchese siano in continua evoluzione e miglioramento venendo riconosciuti come importanti anche sul territorio nazionale