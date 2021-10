Sport



Un successo l'evento 'We are family' del Basketball Club Lucca

mercoledì, 20 ottobre 2021, 15:30

Calore, emozione, passione, voglia di fare e spirito di squadra. Sono questi gli ingredienti che hanno animato il Palatagliate lunedì sera durante il primo evento We Are Family organizzato dal Basketball Club Lucca. Un momento di aggregazione e socialità che mira a diventare un appuntamento fisso nel panorama delle manifestazioni lucchesi.

We are family, infatti, non è solo uno slogan. È una comunità sempre più solida, una famiglia sempre più numerosa che ha l'obiettivo di prendersi cura dei giovani, valorizzarli e supportarli nella crescita attraverso nuove visioni e nuove energie. Proprio questo spirito ha fatto da filo conduttore alla serata, a partire dalla metafora del pallone da basket che rimbalza al ritmo del cuore di ciascuno di noi.

È così che, fra un palleggio sul parquet e l'altro, hanno preso la parola il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore allo sport, Stefano Ragghianti, confermando il valore formativo,

educativo e inclusivo che un'attività come quella del Bcl ha all'interno della società e l'importanza di costruire una rete a partire dal territorio: dalla gente, dalle piazze, dai simboli della nostra città, come quelli inquadrati nel video spot proiettato in apertura sul grande schermo, posizionato, per l'occasione, al centro del Palatagliate. Un filmato mandato in onda con l'intento di raccontare la storia di ciascun bambino che, a partire dall'Under 13, cresce all'interno del Basketball Club Lucca attraverso esperienze acquisite, amicizie coltivate, opportunità colte fino a diventare adulto e, chissà, magari giocare in prima squadra.

Un messaggio importante per ribadire, con forza, il legame che il Bcl tiene a creare con ciascuno degli iscritti e con le loro famiglie per dare vita a un nucleo ancora più grande che ascolti, accolga e sviluppi idee innovative, con il contributo di chiunque voglia dare una mano.

Fra i progetti già in programma per quest'anno, quello a cura del dott. Guglielmo Menchetti, che prevede il coinvolgimento di figure professionali per una valutazione del benessere psico-fisico di ciascun atleta, attraverso una visita medica che andrà a toccare anche le abitudini alimentari, il ritmo sonno-veglia, l'uso dei social e il rendimento scolastico associato alla pratica sportiva. Ad accompagnare tutto ciò, anche la possibilità, appoggiandosi alla palestra Ego Wellness Resort, di usufruire di un controllo posturale con il servizio Ego Re-Balance.

Parlando invece delle attività sportive, il Basketball Club Lucca sta organizzando un torneo per coinvolgere le squadre giovanili anche dopo la conclusione del campionato, e il Summer Camp per promuovere il movimento anche in estate.

L'evento We Are Family è stata l'occasione per presentare tutte le squadre giovanili in ordine crescente. I ragazzi sono stati chiamati sul palco uno alla volta e hanno sfilato fra gli applausi del pubblico. Successivamente è stata presentata ufficialmente la prima squadra che sta giocando il campionato di Serie C Gold e che ha dato appuntamento alla prossima partita in casa che si terrà venerdì 22 ottobre alle 21 al Palatagliate.

"L'educazione allo sport è educazione alla vita - ha detto il presidente del Basketball Club Lucca, Matteo Benigni - e deve avere l'obiettivo ambizioso di formare i ragazzi, non tanto al concetto del vincere ad ogni costo, ma alla profusione dell'impegno per la vittoria. Il basket, per noi, è l'occasione di vivere un bellissimo sport che accompagna nello sviluppo psicomotorio e insegna disciplina e rispetto. Consapevoli di questo, come società, vogliamo avere davanti un futuro fatto di crescita, di orgoglio, di condivisione di valori e modelli positivi: tutte declinazioni di una grande vittoria comune che è il benessere dei nostri ragazzi".