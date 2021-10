Sport



Verso Scandicci-Nottolini: al via anche le giovani bianconere di B2

mercoledì, 13 ottobre 2021, 14:56

di Valter Nieri

Partono ufficialmente anche i campionati di volley. Sabato doppio impegno per le bianconere di Gradi e Bertini. Oltre all'esordio stagionale della Toscanagarden nel campionato nazionale di B1 girone E al Palapiaggia contro Margutta Civitalad con inizio alle ore 21, prenderà il via anche il campionato di B2 con la prima trasferta dell'IMG Nottolini, che alle ore 18 affronterà al palasport Sergio Bitossi di Montelupo Fiorentino la pallavolo Scandicci. La giovanissima squadra bianconera di B2 che vanta una rosa di 13 atlete con età compresa fra i 15 e 17 anni, è stata affidata all'ex tecnico dell'UPV Buggiano Davide Ribechini, che dopo cinque anni di buon lavoro nella società gialloblù ha accettato con soddisfazione la promozione in B2 con la Nottolini, inserita nel girone I formato da dieci squadre toscane e due liguri, con tanti derby in vista che renderanno le sfide ancor più intense ed appassionanti.



Queste le altre undici squadre:



Timenet Empoli- AM Flora Buggiano-Corbinelli Montespertoli Firenze-Ambra Cavallini Pontedera-Ariote Pallavolo Prato-Baia del Marinaio Cecina-Pallavolo Scandicci-Azzurra V.S. Casciano-ABC Ricami Fenice Pistoia e le due liguri Matec Volley Spezia e ASD Lucrezia Volley Sarzana. Ventidue le giornate in programma con la Nottolini che chiuderà il suo cammino il 26 marzo 2022 a Montespertoli contro la Corbinelli.

GIOVANISSIME CHE COSTITUISCONO UN "VASO COMUNICANTE" CON LA PRIMA SQUADRA

Questa squadra di B2 è formata da giovanissime che dovranno difendere il progetto giovanile capannorese anche nell'Under 18. Costituiscono un "serbatoio" ed un "vaso comunicante" con la prima squadra, impegnata a confermarsi outsider in un campionato di B1 che l'ha vista fra le principali protagoniste nella stagione passata. Giovani sulle quali la società di Gradi, Bertini e Lucchesi vuole attingere affinchè possano prendersi in un prossimo futuro il palcoscenico di Capannori.

"L'idea è proprio quella-sottolinea a La Gazzetta di Lucca il vice presidente Enrico Bertini-che prosegue dicendo:

"Vogliamo creare la B1 di un futuro non troppo lontano preparando queste ragazze con un campionato sicuramente impegnativo come si prospetta questo girone di B2. Le stesse atlete dovranno cimentarsi anche nel campionato Under 18 dove vogliamo essere protagonisti assoluti e puntare quindi a vincerlo. Questa è una scommessa nata per caso con il presidente Paolo Gradi. Più passava il tempo e più l'idea piaceva perchè per durare a lungo nel volley dobbiamo necessariamente avere cura del settore giovanile. Per sostenere il progetto ci siamo affidati al lavoro ed alla pazienza di coach Ribechini e con lui siamo fiduciosi di toglierci delle belle soddisfazioni. Poi devo dire che le cose complicate al presidente ed a me sono sempre piaciute: stimolano la nostra società e le nostre squadre nella crescita"

A LIVELLO DIRIGENZIALE AVETE AMPLIATO LA PLATEA?

"Quest'anno si sono aggiunti diversi collaboratori-conclude il vice presidente Bertini-ai quali sono stati distribuiti diversi incarichi. Assieme al riconfermato Paolo Vichi che sarà un po' il "Miccoli della B2", lo staff dirigenziale sarà composto anche dalla new entry di Giuliano Irmeni che, oltre a conoscere bene Ribechini, farà da intermediario tra la squadra e la società. Insomma ci sarà da lavorare ma abbiamo fiducia nel team che abbiamo rinforzato anche a livello dirigenziale."

Ecco la rosa formata da 13 atlete:

PALLEGGIATRICI: Giorgia Faraca (riconfermata) e Ester Grucka (proveniente dall'Argentario Trentino)

CENTRALI: Valentina Vannini (riconfermata), Giulia Caseti (riconfermata) e Silene Martinelli

SCHIACCIATRICI: Martina Nuti (riconfermata), Asia Caporali (riconfermata), Chiara Benvenuti (proveniente dalla Cerretese Volley), Asia Degl'Innocenti (proveniente dal Volley Peccioli) e Noemi Fatone (proveniente dal Visette Volley).

LIBERI: Alice Gambarotto (riconfermata), Ilaria Zarattini (proveniente dal Volley Peccioli) e Lucrezia Bertini (proveniente dal Porcari Volley per fine prestito)