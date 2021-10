Vittoria importante per il Tau Calcio che supera per 2 a 1 lo Zenith Prato grazie a una doppietta di Riccardo Benedetti

Altri articoli in Sport

domenica, 17 ottobre 2021, 23:07

La partita si archivia con una sconfitta, ma con la consapevolezza che la squadra c'è e il margine di miglioramento è alto, aver tenuto testa e spesso messo in difficoltà una corazzata come l'MTVB nata per la serie B non è stata cosa da poco

domenica, 17 ottobre 2021, 22:50

Con un terzo periodo d’alta scuola, costellati da canestri pregevole fatture e di una solida difesa che ha concesso solo sei punti alla rivali, il Basket Le Mura Lucca ottiene i primi due punti del suo campionato ai danni dell’Akronos Moncalieri

domenica, 17 ottobre 2021, 19:06

Una partenza con il botto per le prime due squadre della Nottolini. La Toscanagarden si impone al Palapiaggia per 3-0 contro Margutta Civitalad nel girone E di B1 mentre l'IMG si impone a Montemurlo con l'identico punteggio contro la Pallavolo Scandicci nel girone I di B2

domenica, 17 ottobre 2021, 18:07

Contro un Tc Italia Forte dei Marmi che ha puntato contare sulla presenza di Jasmine Paolini, autoritaria nel modo con cui si è imposta nel suo incontro di singolare, il team di capitan Ivano Pieri e Cristiano Cerri ha avuto la bravura di uscire da questa difficile trasferta con un...

domenica, 17 ottobre 2021, 13:10

Il Bama chiude la pratica di Camaiore, contro il Vela Viareggio, senza il minimo patema. Che i rosablu fossero superiori al team versiliese lo si sapeva, detto questo non é mai facile in un campionato di C Silver "blitzare" in trasferta con un perentorio +43

sabato, 16 ottobre 2021, 18:23

Chi meglio di Noemi Signorile ha dimostrato di sapersi adattare alle nuove situazioni? La regista torinese ha cambiato dodici maglie ed è una delle poche se non l'unica ad aver giocato e vinto lo scudetto in tre nazioni diverse