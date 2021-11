Sport



Aci Sport Rally Cup amara per MM Motorsport

martedì, 2 novembre 2021, 08:48

È stata un'uscita di strada legata a condizioni di scarsa visibilità, in presenza di nebbia, a caratterizzare l'impegno di MM Motorsport nella finale della Coppa Rally di Zona, ambientata sulle strade del Rally Città di Modena. Il team lucchese, atteso nel fine settimana sulle prove speciali della provincia emiliana, ha affiancato Pierluigi Della Maggiora nell'impegno che lo ha visto contrapposto ai competitor finalisti della categoria Over 55. Un confronto che il portacolori di Rally Revolution +1 ha affrontato sulla Skoda Fabia R5 condivisa con l'esperto Sauro Farnocchia, già compartecipe di una soddisfacente collaborazione con il driver lucchese al Rally di Casciana Terme di settembre, archiviato in quinta posizione assoluta.

Teatro del ritiro è stata la quarta prova speciale, epilogo di una prestazione che - nei precedenti riscontri - aveva garantito a Pierluigi Della Maggiora buone sensazioni legate al feeling con la vettura, utilizzata più volte - e con buoni risultati - nel corso della stagione sportiva. Per l'alfiere di MM Motorsport, il 2021 è da considerarsi altamente soddisfacente, vista la conquista del titolo regionale dedicato ai piloti Over 55.