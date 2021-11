Sport



Al Palaitet una generosa Nottolini rimonta due set, ma perde al Tie-Break

domenica, 28 novembre 2021, 19:47

di Valter Nieri

La Nottolini esce sconfitta dal Palaitet Capitini di Perugia contro la prima della classe, ma soltanto al tie-break, dopo che era riuscita a rimontare lo svantaggio di due set.

Ancora il set corto è stato fatale alla squadra di Capponi, sentenziandone per la terza volta consecutiva una sconfitta e denunciando un blocco mentale quando il traguardo si avvicina. Nell'alternanza di emozioni parte meglio la 3 M Perugia entrata in campo concentrata e determinata a far propria la partita senza sottovalutare il potenziale delle bianconere ed i primi due set sono a suo appannaggio contro un avversario che però non ha mai dato la sensazione di arrendersi ( 25-22/25-20).

Bianciardi e compagne si sono fatte prendere forse da un eccessivo nervosismo nelle battute finali non tenendo alta la concentrazione ma la squadra c'è e pur faticando a mettere in moto dei multifasi efficaci con le sue schiacciatrici laterali, riesce a dare una svolta alla partita aggiudicandosi prima il terzo set 21-25, poi il quarto in maniera ancora più autorevole 20-25.

Perugia sembra subire il colpo dell'imprevisto recupero dove ha lasciato il pallino del gioco alle bianconere, ma poi riesce e questa volta a sorpresa a cambiare nuovamente l'inerzia del match nel tie-break vinto comodamente 15-5 dove dimostra maggiore forza mentale alzando in maniera esponenziale di nuovo il suo livello mettendo il sigillo nel big-match della 7.a giornata. Una partita che ha fatto intravedere buone trame di gioco di entrambi i collettivi che però nel complesso hanno anche commesso troppi errori, forse causati a livello emotivo dall'importante posta in palio dal momento che si affrontavano la prima contro la seconda in classifica.

I DUE SCHIERAMENTI:

3M PERUGIA: Manig-Bianchini nella diagonale; Pero-Fava al centro; Traballi-Giugovaz in zona 4; Rota libero. All. Buonavita-Marangi.

TOSCANAGARDEN NOTTOLINI: Bresciani-Sciabordi nella diagonale; Bianciardi-Varani al centro; Tesanovic-Salvestrini in zona 4; Battellino libero. All. Capponi-Lupetti.Sostituzioni: nel 2.o set Coselli rileva Sciabordi ed a metà del set stesso entra Catani al posto di Varani. Nel 3.o set subentra Lunardi al posto di Coselli in zona 2.



GEMMA BIANCIARDI EFFICACE SIA A MURO SIA IN FASE REALIZZATIVA

Nel tie-break la squadra di Capponi conferma la fatica a trovare i giusti equilibri e commette troppi errori. La giovane età di tutte le atlete in un campionato difficile come la B1 nazionale può esserne un'ampia giustificazione nell'andare alla ricerca di una maturità per la categoria che consenta loro di giocare sempre ai massimi livelli. Si conferma un punto cardine della squadra Gemma Bianciardi, sia nel posizionarsi con le braccia tese sopra la rete, sia nell'attaccare dalla zona 3 della prima linea chiudendo l'incontro con 15 punti personali, seconda top-score dopo la schiacciatrice umbra Traballi che ne ha messi a segno 21. I



COACH CAPPONI: "UN PUNTO GUADAGNATO MA ABBIAMO TROPPE PAUSE"

Il coach bianconero Stefano Capponi: "Per come si era messa la partita direi che questo è un punto guadagnato, però abbiamo troppe pause ed in alcuni momenti siamo poco lucidi".

Perché inizialmente siete partiti con Sciabordi opposta a Bresciani? Un esordio in quel ruolo?

"Volevo rinforzare un po' il reparto difensivo ed avere una ricettrice in più in alcune rotazioni vista la potenza delle loro attaccanti".

Tre sconfitte consecutive maturate nel set corto. E' un fatto di inesperienza secondo lei? Anche se la squadra ha comunque il merito di aver smosso sempre la classifica nelle sette partite disputate.

"No. Direi che ci sono automatismi da consolidare e dobbiamo ancora lavorare molto per sincronizzarli. Poi le ragazze non sarebbe male potessero avere maggiore autostima. Le individualità ci sono. Devono completarsi giocando con maggiore personalità."

Con questa sconfitta la Nottolini deve cedere il secondo posto in classifica alla grande rivale toscana FGL Castelfranco che al PalaBagagli ha superato con un secco 3-0 le marchigiane di Battistelli Termoforgia ed ora in classifica ha 17 punti, due in meno della primatista 3M Perugia, ma due in più della stessa Nottolini che è stata raggiunta al terzo posto dalla United Volley Pomezia reduce dal successo esterno di Nocciano per 3-1 contro la Connetti.it Chieti. Sabato prossimo per l'ottava giornata Bresciani e compagne sperano di tornare alla vittoria al Palapiaggia contro Connetti.it Chieti. Fischio di inizio alle ore 21.

IN B2 TORNA AL TIMONE SIMONE FIORI AL POSTO DI DAVIDE RIBECHINI

Ancora sconfitta l'IMG Nottolini nel girone I di B2. Al Palapiaggia trionfa l'Ambra Cavallini di Pontedera per 3-0. In panchina ha fatto il suo esordio stagionale coach Simone Fiori che ha rilevato Davide Ribechini, dopo che in settimana sembra ci sia stata la rescissione consensuale del suo contratto che lo legava alla società bianconera in questa stagione. La squadra, che sta dominando il torneo regionale dell'Appennino Toscano Under 18, si trova nei bassifondi della classifica e l'obiettivo stagionale, più volte proclamato dalla società di Gradi e Bertini, rimane la salvezza.

Foto Simone Lencioni