Basketball Club Lucca attende il Fides Montevarchi

venerdì, 5 novembre 2021, 10:26

La truppa di coach Tonfoni torna a giocare: tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Via delle Tagliate è in programma la sesta di campionato e l'intenzione è quella di far fruttare al meglio il fattore campo per mettere nel proprio cesto i due punti in palio, ma anche per ridare spinta e morale ai suoi ragazzi, reduci per sua stessa ammissione da un trasferta "poco brillante".

In casa bianco/rossa c'è bisogno di conferme, è stato un inizio di campionato difficile, gli avversari fino a qui incontrati sono forse le squadre più forti e accreditate del campionato, con le quali però il Bcl ha disputato delle ottime partite, mettendole in serie difficoltà e non andando molto lontano dal fare il "colpaccio" ovvio che certe prestazioni non suffragate dai risultati creano frustrazione, ecco perché una vittoria davanti al proprio pubblico sarebbe il miglior viatico per il proseguo della stagione.

Sul parquet del Palatagliate arriveranno i ragazzi di Paludi allenatore della Fides Montevarchi, una squadra cha ad oggi ha zero punti in classifica, ma che conosciamo come capace di vendere cara la pelle ad ogni partita, sono ragazzi che non mollano mai, perennemente in agguato, pronti a sfruttare ogni errore, indecisione o palla persa dell'avversario.

Nel loro roster è difficile identificare uno o due più pericolosi di altri, sono tutti capaci di andare a canestro, nessuno di loro ha medie alte, quasi tutta la squadra, in questo inizio di campionato gira tra i 5 e gli 8 punti a partita per cui ci sarà da stare molto attenti, perché i tiri a canestro potranno arrivare da chiunque.

Tonfoni in settimana ha lavorato molto con i ragazzi, specialmente per cercare di eliminare e correggere alcuni errori visti contro il Valdisieve " L'ultima prova che abbiamo fatto a Valdisieve non è stata molto brillante, in settima infatti abbiamo lavorato molto sui tanti errori commessi, la sconfitta è stata più che meritata. Siamo stati passivi e ci siamo lasciati sopraffare dalla fisicità e l'intensità degli avversari. Dobbiamo riuscire ad avere più continuità e maggiore intensità in fase offensiva e alzare di più la linea difensiva, dobbiamo giocare una pallacanestro a tutto campo per non rischiare di ricadere negli errori commessi nell'ultima partita. In vista della partita con la Fides Montevarchi Tonfoni è decisamente più guardingo e meno propenso ad elargire indicazioni su come schiererà la squadra e come secondo lui può fare breccia nella difesa avversaria. Montevarchi è una squadra che è sempre riuscita a vendere cara la pelle, ha idee chiare ed è ben motivata, basti pensare che contro il Valdisieve, a differenza nostra, è riuscito a tenergli testa fino all'ultimo possesso, perdendo di solo due lunghezze, questo basta per capire con chi avremo a che fare e quanto dovremmo essere preparati per non farci sorprendere".

Appuntamento al Palasport di Lucca per la palla a due alle ore 18 di domenica 7 novembre.