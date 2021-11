Sport



Basketball Club Lucca in casa della scomoda Synergy

sabato, 20 novembre 2021, 09:28

Ottava partita di Serie C Gold per il Basketball Club Lucca, di un campionato che sempre più si sta rivelando ad alto tasso di difficoltà.

Dopo otto giornate è ormai chiaro che il livello tecnico delle squadre è salito notevolmente rispetto agli anni passati, sono molte le franchigie presenti in campionato con giocatori di ottimo livello che hanno come bagaglio diverse esperienze maturate tra la A2 e la B e che hanno un elevato numero di sessioni di allenamento

Non è da meno la Synergy basket, all'interno del suo roster troviamo personaggi come Cherubini, Valle, Mijatovic, che sulle spalle portano tutta l'esperienza acquisita nelle categorie maggiori, ma a dare la vera forza a questa squadra che ad oggi è seconda in classifica a dieci punti solo perché ha una partita in meno è l'omogeneità del gruppo.

La Synergy potrebbe essere assimilata ad una potente auto con cambio automatico e settaggi sportivi inseriti, gioca praticamente in automatico e a memoria, il gruppo che forma il roster gioca insieme ormai da diverso tempo, qualcuno addirittura condivide il parquet di San Giovanni da più di sei anni.

Ecco che per coach Tonfoni gli esami non finiscono mai, dopo aver incontrato il forte Montecatini in casa, si trova a fronteggiare la Synergy Basket Valdarno e per giunta in trasferta, per il Bcl è una prova difficile, Tonfoni ne è ben cosciente e in settimana ha lavorato sodo per preparare al meglio la partita " la Synergy è una squadra che gioca una pallacanestro molto frizzante e brillante con una spiccata attitudine offensiva con giocatori che hanno grandi qualità soprattutto nell'uno contro uno con palla, dovremo affrontarli con una maggiore consistenza difensiva rispetto all'ultima prestazione con Montecatini dove siamo stati poco solidi proprio nelle situazioni di uno contro uno abbiamo lavorato su questo per cercare di ritrovare certezze difensive, sarò opportuno per non dire assolutamente necessario abbassare il numero dei canestri subiti e con questi presupposti ce la andiamo a giocare con grande determinazione".

Purtroppo il reparto infermeria in questa settimana non si è svuotato, anzi altri giocatori hanno lamentato alcuni malesseri " Per la seconda settimana consecutiva abbiamo qualche giocatore con alcuni acciacchi e stiamo provando con lo staff medico a recuperare tutti quanti per la partita, non è purtroppo pretattica e a poche ore dalla trasferta non abbiamo ancora certezze su chi potrà effettivamente dare il suo contributo in questa difficile partita".

Alle ore 18:00 di domenica 21 novembre al Palazzetto di San Giovanni Valdarno il Sig. Magazzini di Ponteasieve alzerà il pallone e darà il via alla ottava di campionato tra Synergy Basket e Basketball Club Lucca