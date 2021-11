Sport



Basketball Club Lucca, iniziato il campionato giovanile

giovedì, 4 novembre 2021, 17:25

Iniziato per tutte le squadre targate Basketball Club Lucca il campionato 2021/22

Al Basketball club Lucca si comincia a respirare aria di normalità, dopo un lungo periodo passato tra tamponi antigenici, partite annullate, campionati sospesi, da poco più di un mese la grande ruota della pallacanestro italiana si è messe a girare, prima lentamente facendo ripartire i campionati maggiori, poi aumentando i suoi giri, tutte quante le giovanili che partecipano ai campionati di eccellenza, gold ed elite, ed ora aumentando ancora la sua velocità di rotazione, sta facendo prendere il via a tutte le squadre dei campionati Silver.

Al Bcl è un momento di grande fermento, quasi 200 persone tra atleti allenatori, tecnici, assistenti, dirigenti, addetti alla logistica ed altri a vario titolo si sono attivati e messi in movimento per organizzare e coordinare l'inizio dei campionati.

E' un lavoro difficile, complesso ed impegnativo, specialmente dopo aver vissuto per quasi un anno, un quasi totale stop di tutte le attività, a complicare la situazione c'è ovviamente anche tutta quanta la parte igienico/sanitaria, a cui purtroppo, ancora oggi bisogna dedicare molto tempo, risorse economiche e prestare molta attenzione.

Da poco più di 20 giorni, alcune squadre hanno già iniziato a giocare le prime partite della stagione 2021/22, la prima squadra che milita in C Gold è oggi alla sua sesta partita, anche la U17 ecc è alla sesta di campionato, mentre per l U15 ecc è la quinta.

E' invece alla seconda di campionato la U19 gold che ha iniziato il primo di novembre il suo campionato, mentre il 6 di novembre prenderà il via quello per la U19 Silver e nel prossimo fine settimana, tra il 13 e il 14 Novembre scenderanno in campo tutte le altre squadre iscritte ai campionati regionali silver, due U17, una U15 e le U14 e U13

Sono in tutto dieci squadre che affronteranno la stagione 2021/2022, la C gold con in panchina Tonfoni, Pizzolante e Nalin, La U19 Gold con Ricci e Landucci, la U19 Silver con alla guida Chiarello e Orsi, la U17 Ecc con Tonfoni e Nalin, le due U17 Silver, una bianca e una rossa con in panchina Pizzolante per la prima e Losco per la seconda, poi c'è la U15 Ecc guidata da Nalin e Guidi, la U15 Silver, con ancora Nalin e Tardelli, la U14 Silver con Sodini e Tardelli ed infine i più piccoli, la U13 dove ritroviamo coach Chiarello e come secondo Tardelli.