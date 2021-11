Sport



Doppietta Virtus nella maratona di Napoli

mercoledì, 17 novembre 2021, 14:30

La stagione incredibile della Virtus Lucca non accenna a concedersi pause nemmeno nel momento di transizione che segue la chiusura della stagione estiva e precede quella invernale caratterizzata dai cross e dalle manifestazioni indoor. La testimonianza arriva dall’esito della maratona di Napoli della scorsa domenica in cui la società biancoceleste ha centrato sia la vittoria maschile sia quella femminile. Nella prima edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, evento che per il primo anno ha visto la compagnia assicurativa aggiungere il proprio nome alla denominazione ufficiale della gara in qualità di title sponsor, la Virtus è salita sul gradino più alto del podio prima con Hosea Kimeli Kisorio che ha coperto la distanza di 42,195 chilometri con il crono di 2.18.39 aggiudicandosi la gara maschile e poi con Clementine Mukanganda, prima tra le donne con il tempo di 2.33.45. Un successo che premia ancora una volta la qualità degli atleti e del lavoro Virtus uniti alla serietà e al costante impegno della società.

Altri ottimi risultati arrivano dalla mezza maratona di Livorno nella quale Juri Zanni ha fissato il nuovo personal best a 1.22.20 chiudendo al sedicesimo posto nella categoria 18-39 maschile. Primato personale anche per Giovanni Pippa con 1.39.47 e prova convincente anche per Francesco Giannecchini.

Enorme soddisfazione anche per la graduatoria annuale del 2021 del giavellotto maschile con il primato italiano di Roberto Orlando che, con l’eccellente 80.35 di Rovereto, fa registrare addirittura l’unica misura azzurra oltre gli 80 metri regalando alla Virtus un risultato senza precedenti. Il campione italiano assoluto sarà al raduno della Nazionale italiana settore lanci che si terrà a Tirrenia dal 21 al 26 novembre per preparare al meglio gli impegni della prossima stagione.

Mentre intanto prosegue il lavoro quotidiano di preparazione ai prossimi impegni agonistici, sono state diffuse le classifiche regionali aggiornate dei campionati di specialità Allievi e Allieve che vedono la Virtus Lucca, oltre che protagonista di ottimi risultati in tutte le discipline, prima classificata nel mezzofondo Allieve grazie alla vittoria perentoria nei 3000 metri e il secondo posto sia negli 800 sia nei 1500 metri che valgono la conquista del titolo toscano e del nono posto nella classifica nazionale. Un successo che premia la determinazione e la capacità delle atlete di mettere in pratica il lavoro capillare portato avanti sotto l’attenta guida degli istruttori Enrico Carelli, Franco Gabrielli e Cristiana Lucchesi.