Sport



Due ori per la Ritmica Lucca nel Torneo Winter Club

lunedì, 15 novembre 2021, 10:48

Domenica 14 novembre si è svolto il torneo Winter Club FGI Silver, al PalaBarsacchi di Viareggio. Si tratta di una nuova gara inserita da quest'anno nel calendario federale, che vede le ginnaste di ogni società alternarsi con gli attrezzi prestabiliti dal programma. La somma di ogni esercizio individuale realizza il punteggio di squadra, appunto del "club".

Nella categoria open LC la prima ginnasta lucchese a scendere in pedana è stata Sofia Marcelli, allieva classe 2012, che non si è fatta certo intimorire dal fatto di gareggiare con ginnaste open (junior e senior) e ha tirato fuori il suo carisma e la sua grinta ottenendo il punteggio più alto a corpo libero della sua categoria. Il secondo e il terzo esercizio sono stati eseguiti da Gemma Bertolani, che ha fatto due ottime esecuzioni, sia alla fune che al cerchio. A seguire Lara Giannecchini ha fatto un brillante esercizio alla palla sulle note della colonna sonora del film "La La Land". Sabrina Ionescu ha presentato le clavette, buon esercizio per lei con una piccola sbavatura. Lara Giannecchini ha chiuso poi con l'esercizio al nastro, coinvolgente ed espressiva, peccato per un piccolo errore nel finale. I migliori 5 punteggi sui 6 esercizi presentati hanno portato le ginnaste sul gradino più alto del podio, incoronandole campionesse regionali del Winter Club LC Open.

Anche la squadra Allieve LD si è guadagnata il titolo regionale, conquistando l'oro con Irene Spina, Vittoria Martinelli, Veronika Halenko e Giulia Susulete. Irene ha iniziato molto bene col corpo libero dove ha preso il punteggio più alto della categoria e ha chiuso col nastro, attrezzo insidioso che ha presentato per la prima volta in gara. Vittoria ha eseguito un ottimo cerchio, buon punteggio anche per lei. L'emozione sì è fatta sentire per Veronika e Giulia, che hanno eseguito rispettivamente la palla e le clavette, qualche piccolo errore con l'attrezzo, ma hanno dimostrato il loro valore eseguendo molto bene le difficoltà corporee. Il totale della squadra di 54.800 le ha portate a salire sul gradino più alto del podio.