È partita da un mese l'attività della nuova Academy Atletico Capannori

martedì, 2 novembre 2021, 09:52

E' ufficialmente a pieno regime l'attività della nuova Academy Atletico Capannori. A distanza di poco più di due mesi dall'annuncio del progetto della scuola calcio per i bambini dal 2011 al 2016, un settore che mancava da 30 anni a questa città, il lavoro dello staff tecnico procede spedito, riscontrando un interesse da parte dei ragazzi e delle loro famiglie. Un successo che è sta andando ben oltre le aspettative grazie anche all'innesto di figure di spessore nell'organigramma societario. In particolare Massimo Franceschini, direttore sportivo di tutta l'Academy e Angjelin Gjergji, direttore e coordinatore tecnico.

Tutta l'attività è portata avanti in stretta collaborazione il Cgc Capezzano Pianore, Scuola calcio Elite Fc Empoli, una delle realtà più blasonate in Toscana. In questo modo è possibile accompagnare i giovani atleti in un percorso di formazione calcistica ed educativa, con meeting periodici, corsi e stage federali Questo è possibile grazie alla grande disponibilità della famiglia Coli e di tutta l'area tecnica del club, Andrea Motroni su tutti.

«In questo primo mese – dice il presidente Luca Fontana – lo staff dirigenziale e tecnico hanno lavorato con l'entusiasmo, la determinazione e la passione necessarie per far decollare il nostro progetto per il settore giovanile. Tutte le iniziative di questo periodo nascono con lo scopo di instaurare relazioni salde con le famiglie e di supportare i bambini e i ragazzi dal punto vista tecnico-sportivo, ma anche psicologico e didattico. Non dimentichiamo infatti che questo è un momento molto delicato per i giovani che fino a poco tempo fa si sono visti chiudere tutte le opportunità di gioco collettivo, i riferimenti scolastici, sportivi e di amicizia. L'affiliazione con il Capezzano sarà il valore aggiunto della nostra attività, i loro contributi per la formazione di istruttori e ragazzi sarà un fiore all'occhiello. Oggi siamo impegnati a costruire, poi vorremo far vedere sul campo quello che è il nostro lavoro oggi dietro le quinte"

Questo l'organigramma societario dell'Academy Atletico Capannori:

- Presidente : Luca Fontana

- Vice-Presidente : Alberto Bernicchi

- Team Manager : Samuele Pillastrini

- Dir. Marketing : Leonardo Pacini

- Dir. Generale : Andrea Monaci

- Dir. Sportivo : Massimo Franceschini

- Dir. Tecnico : Angjelin Gjergji (UEFA B)

- Preparatore Atletico : Francesca Marchi (UEFA C, Allievo Allenatore I Livello FIPAV, Smart Coach FIPAV, Preparatore FIP, Bechelor's Degree in Scienze Motorie)

- Dirigente Accompagnatore : Jacopo Pastore

- Istruttori : Lorenzo Puccini, Alessandro Picchi

Per info e iscrizioni, o semplicemente se ne vuoi sapere di più, ti aspettano tutti i giorni dal Lunedi al Venerdi dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede in Via Romana - 41 a Capannori o chiama al +39 328.9046966.

OPPURE MEDIANTE:

E-MAIL: asdpolisportivacapannori@outlook.com

INSTAGRAM: https://instagram.com/atleticocapannori?utm_medium=copy_link

FACEBOOK: https://www.facebook.com/atleticocapannori/