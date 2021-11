Sport



"Family wellness": grande successo per il Basketball Club Lucca

martedì, 2 novembre 2021, 10:08

Grande il successo per l'operazione "family wellness" ideata dal Basketball Club Lucca come dimostra il fatto che ad oggi sono molte le famiglie che hanno già usufruito della consulenza medica messa loro a disposizione.

Il dott. Menchetti Guglielmo, stimato medico lucchese e socio del BCL, ha messo al servizio la propria competenza professionale maturata in tanti anni di lavoro effettuando visite mediche gratuite a ciascun tesserato che ne faccia richiesta.

Le visite si svolgono per appuntamento il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana con inizio alle ore 15:30.

Mirate a un controllo generale dello stato di salute dei ragazzi, si propongono non solo di valutarne la condizione fisica e il benessere psicologico, ma rivolgono anche attenzione alla corretta alimentazione e alla capacità di armonizzare l'attività sportiva con lo studio.

Saranno inoltre consigliati accertamenti diagnostici e/o consulenze specialistiche nei casi in cui si riterranno utili.

"Vogliamo anche ricordare che il progetto "family wellness" ha altre importanti sfaccettature fra cui la possibilità di usufruire, sempre gratuitamente, di un primo consulto fisioterapico. Sovente i ragazzi in allenamento o in partita vanno incontro a contratture, stiramenti, distorsioni o ad altri problemi muscolari e articolari per i quali la possibilità di avere velocemente un consulto diventa determinante per intervenire e risolvere quanto prima il problema" afferma la società.

Altro aspetto da valutare nei ragazzi, soprattutto se atleti, riguarda la postura nel camminare e nel correre. Grazie alla stretta collaborazione fra BCL e palestra Ego di Lucca, su indicazione del Dott. Menchetti , ogni ragazzo potrà accedere al progetto " Ego re-Balance " per un riequilibrio posturale e motorio utile nella prevenzione e nella terapia degli infortuni e nella ottimizzazione del gesto atletico.

In sintesi l'intento del Basketball Club Lucca è quello di offrire non solo un servizio che faciliti il raggiungimento di buoni risultati in ambito agonistico, ma quello di monitorare, tutelare ed educare alla salute i giovani atleti e, instaurando un rapporto fiduciario con loro e con le loro famiglie, favorirne la crescita come uomini e come sportivi.