Sport



Giacomo Ciucci al via del Monza 'mondiale'

martedì, 16 novembre 2021, 20:18

Si parleranno anche note Lucchesi all'atto conclusivo del World Rally Championship: sarà infatti in gara Giacomo Ciucci che per la secondo anno consecutivo è stato ingaggiato per navigare l'esperto Giacomo Ogliari (pilota con alle spalle più di 100 vittorie assolute ed Istruttore Federale).

Il duo varesino-lucchese avrà a disposizione la Citroen C3 Rally2 del team G-CAR SPORT, vettura a trazione integrale con motore 1600 Turbo, che concorre nella categoria cadetta del Mondiale WRC3; la stessa del 2020, con la quale i due Giacomo conclusero la gara brianzola con un ottimo 23esimo posto Assoluto, a punti nel Campionato WRC3 e ben secondi degli Italiani.

La gara impegnerà gli equipaggi per tutta la settimana, partendo con 3 giorni di ricognizioni e ben altri 3 di gara. Il percorso, come nella passata edizione, si svilupperà sia nella mitica Pista di Monza, utilizzando non solo tratti del circuito di F1 ma anche tratti della vecchia pista sopraelevata e tratti sterrati nel Parco della Villa, sia 4 Prove Speciali molto tecniche nella vicina provincia di Bergamo.In un totale di 677 km di gara, ben 253 saranno cronometrati.