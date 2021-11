Sport



Ginnastica Ritmica, ancora in luce le farfalle lucchesi

lunedì, 8 novembre 2021, 22:15

Sabato 6 e domenica 7 novembre si è svolta a Rosignano la prova individuale silver LD-LE. Nella categoria allieve A4 livello LE, hanno gareggiato Benedetta Papa e Dalia Conti che hanno presentato rispettivamente 3 esercizi. Benedetta ha condotto un'ottima gara, esordendo col nuovo esercizio al cerchio ed eseguendo grintosamente gli esercizi alle clavette e al corpo libero, è riuscita a conquistare il terzo posto. Dalia Conti ha ottenuto la sesta posizione e ha confermato l'ottima preparazione al corpo libero e al cerchio, purtroppo è stata penalizzata da qualche errore al nastro, esercizio che ha eseguito in gara per la prima volta.

Domenica invece ha gareggiato la categoria LD. La prima a scendere in pedana è stata l'elegante Veronika Halenko, che nonostante fosse all'esordio in questa categoria, ha conquistato la medaglia d'argento. Terzo posto invece per Vittoria Martinelli nella categoria A4, seguita dalle compagne Giulia Susulete e Irene Spina, 7^ e 8^ classificata. Tutte e tre le ginnaste si sono distinte in una categoria con ben 20 partecipanti.

L'ultima medaglia della giornata è stata quella di bronzo, conquistata da Ambra Paladini nella categoria J2, che dopo qualche incertezza alla palla, ha dato il meglio di sé al cerchio.