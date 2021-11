Sport



Il Ct Lucca Vicopelago chiude il gruppo 2 con la trasferta di Casale

sabato, 20 novembre 2021, 13:40

Ultima partita del proprio raggruppamento per il Circolo Tennis Lucca, ormai certo di partecipare ai playout molto probabilmente contro la terza del gruppo 1, che farà visita dell’incontrastata capolista Società Canottieri Casale, unica delle otto partecipanti a questa Serie A1 ad essere ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate. In attesa di capire quale sarà l’avversaria con cui giocarsi la permanenza nella massima categoria italiana, ad oggi l’incrocio dei due gironi indicherebbe il quotato Tennis Beinasco.

Sui campi in terra piemontese, le campionesse d’Italia in carica si presenteranno con la medesima formazione che ha affrontato, sette giorni fa, il derby con il Tc Italia Forte dei Marmi. Capitan Ivano Pieri, infatti, dovrà fare a meno di Jessica Pieri, Bianca Turati e Irina Bara. Di fatto l’unica “titolare” arruolabile per questo confronto sarà Tatiana Pieri, con Clarissa Gai, l’interessante Ludovica Pierro ed Elisa Petroni. L’auspicio nel circolo biancorosso è di poter recuperare, in chiave playout, almeno una delle tre pedine sopracitate per potersi giocare maggiori senza nei decisivi spareggi. Casale che, d’altro canto, utilizzerà questo match come preparazione per le semifinali scudetto, dove le piemontesi potrebbero affrontare un’altra matricola come il Tc Rungg Sudtirol

“Anche domani dovremo fare i conti con diverse assenze pesanti come quelle di Jessica Pieri, Bianca Turati e Irina Bara.” – ha ricordato Ivano Pieri- “Per noi la sfida contro Casale servirà come preparazione in vista dei playout dove speriamo che, almeno per una volta, la dea bendata possa darci una mano.”