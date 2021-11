La farmacia Novelli sostiene il Farneta 1983

Altri articoli in Sport

venerdì, 12 novembre 2021, 17:00

Settimo impegno per la truppa di Tonfoni e ancora tra le mura amiche del Palatagliate: arriva il Gema Montecatini, squadra che attualmente è ai vertici della classifica in compagnia dell'altra squadra di Montecatini e della Synergy Valdarno, tutte e tre con cinque vittorie su sei partite disputate

giovedì, 11 novembre 2021, 22:28

Dopo essere cresciuta nella Nottolini Capannori ed il salto da giovanissima in A2 con il Club Italia, la forte centrale garfagnina ha alternato diverse stagioni fra A1 e A2 con Marsala, Soverato e Baronissi prima di trovare la giusta collocazione a Torre Annunziata

giovedì, 11 novembre 2021, 08:29

Massima incertezza nelle classifiche assolute, sia per quanto riguarda il confronto dedicato ai piloti che ai navigatori: il Rally di Chiusdino, in programma nei giorni 20-21 novembre, preannuncia agonismo e spettacolarità

mercoledì, 10 novembre 2021, 08:26

Seconda esperienza sulla Skoda Fabia R5 Evo per Roberto Tucci, atteso sulle strade della Ronde Valli Imperiesi, esordio al volante della Skoda Fabia R5 per Davide Giovanetti, al "via" della Halloween Ronde. Entrambi gli esemplari saranno equipaggiati con pneumatici Pirelli

martedì, 9 novembre 2021, 17:27

Il pluricampione italiano Paolo Andreucci aggiunge un nuovo titolo al suo già importante e corposo palmares. Al Rally Liburna Terra, ultimo round del Campionato italiano Rally Terra, il pilota toscano ha conquistato per la dodicesima volta in carriera il titolo tricolore, regalando alle coperture MRF Tyres la vittoria di un...

lunedì, 8 novembre 2021, 22:19

Dopo due week-end di stop, la ripresa dei campionati sia regionali che nazionali per la società lucchese del tennistavolo si è conclusa con un bilancio tutto sommato positivo: 5 vittorie su 7 gare disputate e tante buone prestazioni dei singoli atleti