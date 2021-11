La grande boxe torna a Lucca

Altri articoli in Sport

venerdì, 5 novembre 2021, 16:07

Una svolta fondamentale nella vita e nella carriera della giovane saltatrice lucchese cresciuta nella Virtus Lucca, che potrà dedicarsi in modo esclusivo alla sua crescita sportiva agonistica

venerdì, 5 novembre 2021, 11:10

Nel match casalingo di domani sera, sabato 6 novembre, PalaBridge di Ponte Buggianese ore 21,00, i rosablu sono di fronte a un bivio

venerdì, 5 novembre 2021, 10:50

Aveva ragione il maestro Radoi quando, dopo il successo al Gran Premio Nostini degli atleti più giovani, prevedeva che i grandi li seguissero alla prima occasione con risultati di altrettanto rilievo

venerdì, 5 novembre 2021, 10:29

Come ultimo impegno prima della sosta dedicata alla nazionale, di scena giovedì 11 e domenica 14 novembre nelle qualificazioni ad EuroBasket 2023, il calendario propone al Basket Le Mura Lucca il derby interno contro una Use Scotti Rosa Empoli rinfrancata dal successo contro l’Allianz Geas Sesto

venerdì, 5 novembre 2021, 10:26

Tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Via delle Tagliate è in programma la sesta di campionato e l'intenzione è quella di far fruttare al meglio il fattore campo per mettere nel proprio cesto i due punti in palio, ma anche per ridare spinta e morale ai suoi...

giovedì, 4 novembre 2021, 17:25

Al Basketball club Lucca si comincia a respirare aria di normalità, dopo un lungo periodo passato tra tamponi antigenici, partite annullate, campionati sospesi