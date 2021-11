Sport



La Nottolini spaventa Battistelli Termoforgia, ma cede al tie-break

domenica, 14 novembre 2021, 18:41

di Valter Nieri

In un Palapiaggia gremito di spettatori nei posti consentiti dal nuovo decreto anti-Covid, il match clou della quinta giornata del girone E di B1 si decide soltanto al tie-break dove la spunta sul filo di rasoio Battistelli Termoforgia Ancona su una Toscanagarden Nottolini mai doma.

Questa la sontuosa rosa di Battistelli Termoforgia Clementina:

Palleggiatrici: Galazzo e Polezzi; Centrali: Cardoni, Pomili e Spadoni; bande: Pizzichini, Soleti e Rossi; opposto: Gotti; liberi Volpi e Zannini. All. Luca Secchi-Reindorf Randy Mortey



Coach Stefano Capponi replica con Bresciani in regia opposta a Lunardi; al centro Bianciardi e Varani; bande Tesanovic-Salvestrini; libero Battellino. Nel corso del match le sostituzioni hanno riguardato Catani al posto di Varani e Sciabordi al posto di Tesanovic.

Una partita intensa gravitata da diversi errori da entrambe le parti, equilibrata, con due squadre motivate a non mollare fino in fondo e nei momenti di maggiore difficoltà riuscivano a ritrovare qualità nei propri meccanismi di gioco recuperando nel punteggio. Il primo set se lo aggiudicavano le bianconere per 25-20 ma era soltanto un preludio ad un match con lunghi scambi per una vera battaglia che si protraeva per 2 ore e 40 minuti. Replicava nel secondo set la squadra di Secchi che pareggiava i conti con un punteggio quasi diametralmente opposto al primo set: 21-25. Cruciale per il prolungamento dell'incontro il terzo set con Toscanagarden che lo conduceva con un vantaggio rassicurante anche di 8 punti fino al crollo nei giochi conclusivi dove si faceva recuperare l'intero vantaggio dopo un evidente calo fisico ed un crollo di nervi. Sugli scudi la regista marchigiana Sonia Galazzo che sorprendeva il muro capannorese per il sorpasso marchigiano 23-24. La Nottolini rimaneva sorpresa e Capponi tentava di dare una svolta inserendo Sciabordi al posto di Tesanovic, ma nemmeno questa mossa evitava alla squadra ospite di aggiudicarsi il set nel suo miglior momento della partita: 23-25.

L'ORGOGLIO NOTTOLINI RIPORTAVA IL PUNTEGGIO IN PARITA' NEL QUARTO SET

Non era facile reagire dopo il grande recupero di Battistelli Termoforgia ma la squadra di casa si è ricompattata replicando colpo su colpo nel quarto lunghissimo set aggiudicandoselo per 30-28 dopo aver annullato quattro match point. Incisive dal centro le azioni di Catani che spiazzavano le posizioni marchigiane per il 19-18, brava anche nel murare in coppia con Lunardi: 22-20. Termoforgia recuperava ancora e si riportava in vantaggio grazie ad una schiacciata di Soleti: 22-23.

Una sontuosa Sciabordi metteva palla a terra attaccando da zona 4 per il controsorpasso 23-24 e Lunardi da posto 2 rimediava a qualche errore commesso in precedenza mettendo a segno il punto del 24-24. Si procedeva ai lunghissimi vantaggi fino al punto decisivo messo a segno da Salvestrini per il 30-28. Nel tie-break dopo un migliore approccio di Ancona, Sciabordi pareggiava i conti sul 9-9. Sul 12-14 Pizzichini metteva a segno il punto finale del match fra le polemiche della Nottolini e dei suoi tifosi perché la palla schiacciata dall'atleta marchigiana era chiaramente fuori del rettangolo di gioco. Proteste sedate dall'onestà di Catani che ammetteva di aver toccato a muro la palla poi uscita per il 12-15 che metteva fine alle ostilità ed alla voglia di non mollare mai da parte di entrambe le squadre.

I due punti servivano di più alla squadra di Luca Secchi, fra le grandi favorite del girone, che veniva da due sconfitte consecutive accusando già un considerevole svantaggio da 3 M Perugia, l'unica squadra, dopo cinque giornate, ancora a punteggio pieno con 15 punti. Al secondo posto rimane Toscanagarden Nottolini che smuove comunque la classifica grazie al punto conquistato salendo a 13 punti.

Oggi pomeriggio, ad iniziare dalle ore 17,30, FGL Castelfranco ha la possibilità, vincendo, di salire in seconda posizione affrontando al Palabagagli Margutta Civitalad Roma. Al momento Termoforgia è soltanto sesta con p. 8 a sette lunghezze da 3 M Perugia, ma sicuramente ha i mezzi per risalire di posizioni. La partita del Palapiaggia è stata seguita da tanti sportivi grazie alla diretta FB per il preciso commento di Ilaria Gradi.

COACH CAPPONI: " LORO SONO UNA GRANDE SQUADRA E NOI NON ERAVAMO NELLA MIGLIORE GIORNATA"

"La differenza di esperienza si è fatta sentire. Loro hanno giocatrici provenienti anche da categorie superiori. Sono una grande squadra e noi non possiamo essere sempre al massimo della condizione. Non rimprovero niente alla mia squadra sotto il profilo dell'impegno perchè ha lottato per tutta la partita ed alla fine la differenza è stata minima. Siamo stati meno lucidi rispetto ad altre occasioni comunque sempre in partita contro una grande squadra".

L'ASSENZA DELLA COSELLI SI È FATTA SENTIRE?

"Indubbiamente. Avremmo voluto avere Alice a disposizione perchè con Giulia è molto intescambiabile ed entrambe in una partita così lunga si sarebbero alternate prendendo una boccata di ossigeno in un ruolo assai faticoso".

NOTTOLINI IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI TIZIANA BIANCALANA, MAMMA DI ALICE COSELLI



Un dramma aveva scosso nei giorni precedenti la Nottolini per l'improvvisa morte di Tiziana Biancalana, mamma di Alice Coselli e docente alle scuole elementari di San Donato, stroncata da una emorragia celebrale. Il presidente, la squadra e la società tutta si stringe al dolore della famiglia di Alice Coselli ed esprime assieme alla redazione de La Gazzetta di Lucca le più sentite condoglianze. Per questo motivo l'assenza più che giustificata dell'opposta bianconera.

IN B2 L'IMG NOTTOLINI AFFRONTA ALLE ORE 17 TIMENET EMPOLI

Oggi pomeriggio sul parquet del Palabitossi di Montelupo Fiorentino è impegnata per il girone I di B2 l'IMG Nottolini, pronta ad affrontare la Timenet Empoli. Un incontro, in programma alle ore 17, per le ragazze di coach Ribechini molto importante in un derby molto sentito con la speranza di fare punti dopo un avvio di stagione non molto fortunato. La squadra si trova in decima posizione in una classifica comandata dalla Matec Volley Spezia. Trionfale invece il cammino delle stesse bianconere nel campionato Under 18.