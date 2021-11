Sport



Le alzate di Signorile esaltano Kuznetsova e Cuneo torna al successo contro Megabox Vallefoglia

lunedì, 1 novembre 2021, 23:08

di Valter Nieri

Ritrovata fiducia e convinzione, perché il gioco lo aveva sempre mostrato, la Bosca San Bernardo Cuneo torna al successo, il primo stagionale di fronte al proprio pubblico, affondando Megabox Vallefoglia. Era dal 17 ottobre che mancava la vittoria per la squadra cuneese, da quando si impose al Palatrento in un entusiasmante tie-break. I roster:

Bosca San Bernardo: Signorile-Gicquel nella diagonale; Stufi e Squarcini al centro: Degradi e Kuznetsova le schiacciatrici laterali e Spirito libero. All. Pistola-Petruzzelli



Megabox Vallefoglia: Scola in regia opposta a Kosheleva; Mancini e Jack-Kisal le centrali; Newcombe e Kosareva le schiacciatrici laterali: Cecchetto libero. All. Bonafede-Passeri



I primi set sono stati sempre sotto controllo di Cuneo che li ha chiusi senza patemi d'animo rispettivamente 25-21 e 25-18, nonostante l'infortunio nella prima frazione di gioco di Degradi per il riacutizzarsi di un risentimento muscolare che l'ha costretta a dare forfait ed essere sostituita da Giovannini. Nel terzo set sembravano riaffiorare nelle biancorosse di coach Pistola i vecchi fantasmi della scorsa stagione quando la squadra marchigiana si portava in vantaggio 15-16, mettendo a dura prova la tenuta fisica della squadra di casa più volte in passato ripresa e superata nel punteggio.

Ma questa volta la regista Noemi Signorile riusciva a ricompattare tutta la squadra che dimostrava tenuta fisica e tecnica ma soprattutto mentale, recuperando il lieve svantaggio e vincendo il set senza ricorrere ai vantaggi per 25-23. In grande spolvero la vena realizzativa della formidabile ventiduenne schiacciatrice russa Sofya Kuznetsova, top score con 16 punti ed MVP dell'incontro. L'ex Dinamo Mosca ha ottimizzato le sue conclusioni grazie alle sue capacità coordinative ed alla reattività negli spostamenti agevolata dal buon palleggio di una giocatrice esperta come Noemi Signorile.

TRE PUNTI D'ORO IN CHIAVE SALVEZZA? ASSOLUTAMENTE NO REPLICA SIGNORILE: "PUNTIAMO IN ALTO"

Dopo 5 giornate nel suo quarto campionato consecutivo in A1 la Bosca San Bernardo occupa la decima posizione in classifica con 5 punti. Un bottino che a parere del capitano Noemi Signorile non è in linea con le aspettative.

"Dopo questa vittoria - dichiara a La Gazzetta di Lucca - pensiamo a risalire in classifica. Non dobbiamo pensare alla salvezza ma puntiamo in alto. Del roster titolare siamo state confermate soltanto la Degradi che giocò poche partite nello scorso campionato a causa del lungo infortunio ed io. Quindi, compreso il libero, la squadra ha cinque settimi nuovi e ci vuole un po' di tempo per raggiungere maggiore sincronia nei meccanismi di gioco che ci impone il nostro coach ma siamo sulla buona strada"

Proibitive le prossime partite contro le prime due della classe?

"Giocare al Palaigor contro Novara sarà un impegno difficile ma la palla è rotonda e noi abbiamo riacquistato la fiducia e la consapevolezza sui nostri mezzi. Cercheremo di imporre il nostro gioco anche in trasferta. Prima o poi dovevamo incontrare Novara e Conegliano e metteremo il massimo impegno per raccogliere qualche punto".

Domenica alle 19,30 la sesta giornata con Bosca San Bernardo che tenterà quindi l'impresa a Novara. Dopo di che al Palaubibanca arriveranno le campionesse d'Europa di Imoco Conegliano che nell'ultimo turno a Monza hanno raccolto, pur con tanta sofferenza, la 70.a vittoria consecutiva.

Foto Danilo Ninotto