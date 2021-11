Mara Simonetti, grande successo

Altri articoli in Sport

domenica, 28 novembre 2021, 21:51

Vittoria al platino per il Basket Le Mura Lucca che in questa ottava giornata della Techfind Serie A1 si è imposto per 71-65 contro un’ostica Costa Masnaga al termine di un match che contrapponeva due entità con una simile filosofia di gioco

domenica, 28 novembre 2021, 19:47

La Nottolini esce sconfitta dal Palaitet Capitini di Perugia contro la prima della classe, ma soltanto al tie-break, dopo che era riuscita a rimontare lo svantaggio di due set

domenica, 28 novembre 2021, 18:54

Termina 2-2 il primo round del playout tra il Circolo Tennis Lucca Vicopelago e il Tennis Beinasco, nella riedizione di quella che è stata, per due volte nelle ultime quattro stagioni, anche una semifinale scudetto

domenica, 28 novembre 2021, 12:23

Una vittoria da otto volante, come otto sono le vittorie consecutive dei rosablu. Due punti sofferti nel finale, quando la spia della riserva si è fatta color rosso vermiglio, dopo che per due quarti il Bama ha letteralmente spiegato basket

sabato, 27 novembre 2021, 12:08

Resettare una fase a gironi lastricata da molti infortuni e giocarsi la permanenza nel massimo campionato italiano nell’arco di due partite. È questo l’obiettivo del Circolo Tennis Lucca Vicopelago

venerdì, 26 novembre 2021, 10:23

Il match di domani sera, sabato, ore 21, sul sintetico della Campi Arena contro il Campi Bisenzio, era già da prendere con le molle a cose normali (avversari inseguono a soli due punti gli altopascesi)