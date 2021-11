Sport



MM Motorsport: a Roberto Tucci e Davide Giovanetti le Skoda Fabia R5 del team lucchese

mercoledì, 10 novembre 2021, 08:26

Sarà chiamata ad un doppio confronto, MM Motorsport. Il team lucchese vedrà - nel fine settimana - il proprio parco vetture al "via" di due distinti appuntamenti, la Ronde Valli Imperiesi e la Halloween Ronde, contesti che chiameranno in causa le potenzialità di due esemplari di Skoda Fabia, la versione "Evo" affidata a Roberto Tucci e quella tradizionale, messa a disposizione di Davide Giovanetti.

Affiancato ancora da Sauro Farnocchia, copilota con il quale ha condiviso la vittoria assoluta al Trofeo Maremma, Roberto Tucci avrà modo di godere nuovamente delle brillanti sensazioni destate in occasione dell'esordio al volante della Skoda Faria R5 Evo, vettura utilizzata per la prima volta a Follonica e rivelatasi particolarmente congeniale allo stile di guida del portacolori della scuderia Jolly Racing Team. Un'occasione offerta dalle strade della Ronde Valli Imperiesi, contesto che punterà i riflettori sulla prova speciale "Guardiabella", da affrontare in quattro passaggi nell'intera giornata di domenica.

Esordio al volante della Skoda Fabia R5 per Davide Giovanetti, pilota legato ad MM Motorsport nel suo percorso di crescita fino ad oggi impostato al volante della Peugeot 208 R2B. Un banco di prova importante per l'alfiere di Dimensione Corse, affiancato da Massimo Moriconi sulle strade della Halloween Ronde, confronto articolato sugli otto chilometri della "piesse" Serravalle, da ripetere fino ad un totale di trentacinque chilometri. Per il driver si tratterà della quinta gara affrontata in stagione, la settima della carriera, impegno improntato esclusivamente a scopo didattico.