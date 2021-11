Nasce a Lucca l'associazione culturale Mind&Gym

Altri articoli in Sport

sabato, 20 novembre 2021, 13:40

Ultima partita del proprio raggruppamento per il Circolo Tennis Lucca, ormai certo di partecipare ai playout molto probabilmente contro la terza del gruppo 1, che farà visita dell’incontrastata capolista Società Canottieri Casale, unica delle otto partecipanti a questa Serie A1 ad essere ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate

sabato, 20 novembre 2021, 09:28

Ottava partita di Serie C Gold per il Basketball Club Lucca, di un campionato che sempre più si sta rivelando ad alto tasso di difficoltà. Dopo otto giornate è ormai chiaro che il livello tecnico delle squadre è salito notevolmente rispetto agli anni passati

sabato, 20 novembre 2021, 09:01

Oltre al lungodegente Chiarugi , per il quale i tempi di recupero si stanno dilatando in modo sinistro, altre ciliegie vanno a guarnire la torta rosablu. La ciliegia più amara riguarda Lorenzi

sabato, 20 novembre 2021, 08:32

L'interesse per il basket nella piana di Lucca sta sempre più aumentando e la diretta conseguenza si palesa nel fatto che nuove società bussano alla porta della Federazione Italiana Pallacanestro per iscriversi ai vari campionati

venerdì, 19 novembre 2021, 15:21

Archiviata la pausa relativa agli impegni delle nazionali in ottica qualificazioni ad Eurobasket 2023, il cammino del Basket Le Mura Lucca ricomincia dall’interessante e complicata partita in casa dell’Allianz Geas Sesto, team appaiato in classifica alle biancorosse con sei punti

mercoledì, 17 novembre 2021, 18:57

Taciturno di carattere, come ha tendenzialmente rimarcato anche dopo i trionfi personali da pistard, così come in quelli di squadra dei suoi azzurri, Villa è un tecnico che guarda al lavoro e lo fa a testa bassa con il massimo impegno, con tutte le sue energie