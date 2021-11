Il maestro Sorin Radoi chiamato nella Nazionale di sciabola

Altri articoli in Sport

lunedì, 22 novembre 2021, 17:10

Una meta e due piazzati non sono bastati al Rugby Lucca per vincere contro il Rugby Mugello. Domenica, sul campo amico del "Bernardo Romei", la squadra seniores della società lucchese è stata sconfitta 21-13 da un "Kontando" arrembante

lunedì, 22 novembre 2021, 15:33

Tempo di raduni didattici per i tecnici della Virtus Lucca. In attesa degli impegni della nuova stagione, la società prosegue il suo percorso di formazione e crescita per il proprio staff nella profonda convinzione che il miglioramento passi dal costante aggiornamento

lunedì, 22 novembre 2021, 14:08

La palestra di Alessandro Grifa Real fitness di Montecatini, ai vertici per gli sport da combattimento come muai thai e boxe insieme al suo istruttore di MMA e lotta libera, ha deciso di aumentare il proprio bagaglio tecnico avvalendosi dell'esperienza del viareggino Alberto Remedi

lunedì, 22 novembre 2021, 14:03

Ancora un fine settimana di grande boxe per la Pugilistica Lucchese, impegnata sabato scorso sul ring di Firenze, presso l'istituto professionale Buontalenti nel quartiere Cintoia, per le finali regionali dei campionati italiani élite 1^ serie

lunedì, 22 novembre 2021, 13:53

Bamacadabra!! Un termine usato poche volte in questi anni, la vittoria con Fucecchio merita questo appellativo

domenica, 21 novembre 2021, 23:20

Ancora il tie-break, come nella scorsa settimana contro Battistelli Termoforgia, è fatale alla Nottolini che cede di misura 3-2 sul suo parquet di Capannori contro le umbre di Lucky Wind Trevi