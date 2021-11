Sport



Pareggio a reti bianche tra Tau e S. Marco Avenza

lunedì, 15 novembre 2021, 19:00

0 - 0

TAU CALCIO: Carcani, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini, Fedi, Niccolai , Pratesi, Falorni, Doveri, Benedetti. A disp: Di Biagio, Lucchesi, Seriani, Fazzini, Manfredi, Pardini, Lattanzi, Antoni, Fattorini.



SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, Baeza Rosales, Raffo, Cucurnia, Mosti , Zuccarelli, Gabrielli, Montecalvo, Buffa, Doretti, Pedrazzi. A disp: Lombardo, Pinelli, Viti, Mazzei, Ferri, De Angeli, Valori, Ballani, Tersigni.

Pareggio interno a reti bianche del Tau Calcio che gioca un'ottima partita contro un San Marco Avenza sempre attento e compatto. Tante le occasioni per gli Amaranto, che mantengono sempre il pallino del gioco, colpiscono una traversa con Falorni e falliscono un rigore a pochi minuti dalla fine con Anzilotti.



Il commento del DS Maurizio Dal Porto: "Dispiace aver pareggiato perchè nel computo degli episodi avremmo meritato di vincere. Abbiamo giocato un grande primo tempo a ritmi molto alti, poi nella seconda frazione non abbiamo ritrovato quella facilità di gioco, ma abbiamo comunuqe costruito tante occasioni. Lo stesso rigore non è stato casuale, ma ce lo siamo guadagnati con una bella azione di Borgia e Anzilotti. Faccio comunque i complimenti alla squadra perchè ha giocato una bella partita contro una formazione che, a pieno organico come domenica, darà sicuramente del filo da torcere a tutti".