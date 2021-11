Riccardo Bergamini, grande impresa, vetta inviolata in Himalaya

Altri articoli in Sport

domenica, 21 novembre 2021, 21:52

Bella vittoria del Basket Club Lucca che continua ad inviare comunicati pressoché illeggibili e noi ci siamo stancati di pubblicarli: questo è l'ultimo

domenica, 21 novembre 2021, 21:49

La sosta per le nazionali non ha fatto male al Gesam Gas e Luce Lucca, corsaro con il punteggio di 63-69 in casa della quotata Allianz Geas Sesto S.Giovanni in un match già importante ai fini della zona play-off

domenica, 21 novembre 2021, 18:59

Ritorno al successo dopo tre turni per il Pieve Fosciana che supera il fanalino di coda Villa Basilica, già sconfitto nel triangolare inaugurale di Coppa Italia, grazie ad una doppietta di Babboni

domenica, 21 novembre 2021, 18:33

Lo sfortunato girone iniziale del Circolo Tennis Lucca Vicopelago, mai come in questa stagione tartassato dagli infortuni, si conclude con una sconfitta per 3-1 sui campi in terra battuta della capolista Società Canottieri Casale

sabato, 20 novembre 2021, 13:40

Ultima partita del proprio raggruppamento per il Circolo Tennis Lucca, ormai certo di partecipare ai playout molto probabilmente contro la terza del gruppo 1, che farà visita dell’incontrastata capolista Società Canottieri Casale, unica delle otto partecipanti a questa Serie A1 ad essere ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate

sabato, 20 novembre 2021, 11:32

Nasce a Lucca l'associazione culturale Mind&Gym per supportare atleti agonisti e sportivi a 360 gradi, ove è quando ne sentano il bisogno. Le competenze vanno dalla psicologia sportiva,mental coach, fisioterapia, osteopati, medici sportivi, nutrizionisti e Mindfulness