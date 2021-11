Sport



Rugby Lucca sconfitto a Prato dai Gispi Tigers

mercoledì, 17 novembre 2021, 11:29

Ancora una sconfitta per la squadra seniores del Rugby Lucca. Duro il punteggio alla fine della trasferta a Prato, sul difficile campo dei Gispi Tigers, che ha visto i ragazzi di coach Sediani uscire sconfitti con un perentorio 29-3. Gli unici tre punti andati a referto negli 80 minuti di partita sono stati quelli arrivati da un calcio piazzato messo in mezzo ai pali da Pierpaolo Bogliolo.

Uno stop arrivato da una squadra che si è presentata in campo in ottima forma e da seconda nel suo girone (il girone 1, che la vede competere contro Firenze 1931, Florentia Rugby Union e Cavalieri Union), nonostante proprio quella con il Lucca sia stata la prima vittoria piena stagionale per la compagine di Prato. Nel piovoso pomeriggio autunnale, che ha reso campo di gioco e pallone difficili da gestire, i verdeblù allenati dai coach Tempestini e Boscolo hanno conquistato cinque mete e due trasformazioni.

La sconfitta contro il Gispi complica un po' il percorso del Rugby Lucca, che con le prime due vittorie di stagione aveva conquistato l'accesso alla fase élite del campionato. Il passaggio del turno per accedere alle finali promozione è comunque ancora alla portata del Lucca, che domenica 21 novembre, alle 14:30, giocherà davanti al pubblico di casa del "Bernardo Romei" contro il Rugby Mugello.

Per quanto riguarda le giovanili, il fine settimana ha portato una vittoria a tavolino per l'under 15 allenata da Marco Montefalcone e Giulia Barbaro, che ha visto saltare all'ultimo momento la trasferta a San Vincenzo per problemi della squadra formata da Rufus e Grosseto. L'under 13 dei coach Contu e Oliva ha ben figurato nella festa del rugby ospitata dal Livorno 1931. Ancora una bella giornata di rugby al "Bernardo Romei", dove è scesa in campo per un affollato raggruppamento under 9. Sei le squadre coinvolte, due delle quali "targate" Lucca, che ancora una volta è stata in grado di presentare un nutritissimo gruppo di piccole pantere.

L'under 15 scenderà in campo di nuovo sabato 20 novembre, in casa, in un triangolare contro Lions Livorno e Rosignano. Domenica 21 l'under 11 sarà in trasferta nella festa del rugby organizzata dai Lions. Sempre domenica, l'under 17 sarà impegnata a Pontedera.