Rugby Lucca sconfitto nello scontro al vertice contro il Firenze 1931

lunedì, 8 novembre 2021, 13:57

Dopo due vittorie consecutive contro Pistoia e Gambassi, il Rugby Lucca esce sconfitto dallo scontro al vertice contro i cadetti del Firenze 1931. Sul terreno amico del "Bernardo Romei", il finale di 55 a 5 a favore dei fiorentini appare severo, ma non rende giustizia alla squadra di casa, per altro decimata con molti infortunati costretti a guardare la partita da bordocampo. Il Rugby Lucca ha combattuto fino alla fine, impegnando il forte Florenzia fino alla fine, ma riuscendo a portare a casa solo una meta nel primo tempo, segnata dall'ala Federico Oliva.

Nonostante l'impegno, però, la compagine lucchese allenata da coach Danilo Sediani ha subito la fisicità e la velocità dei fiorentini, che hanno continuato a crescere anche nel secondo tempo, erigendo una muraglia invalicabile in difesa e rafforzando il predominio territoriale in fase di attacco.

Il Rugby Lucca perde così il primato nella classifica del gruppo 4 del campionato di serie C. La stagione, comunque, è solo all'inizio e quanto fatto vedere fin qui dalla squadra lascia ben sperare per il prosieguo. Coach Sediani può puntare su un gruppo numericamente ampio e nel quale ben si mescolano l'esperienza di alcuni giocatori con la freschezza atletica dei nuovi inserti.

Ancora una sconfitta per l'under 15 di coach Marco Montefalcone, impegnata a Campi Bisenzio contro. Due mete per i ragazzi e un netto miglioramento nelle varie fasi di gioco per un gruppo che da poco ha ricominciato a giocare insieme dopo i lunghi mesi di stop imposti dalla pandemia.

Per il settore propaganda, sempre domenica il "Bernardo Romei" ha ospitato il raggruppamento under 11 che ha visto scendere in campo i bimbi di coach Cecilioni e Giannini contro i pari età di Amatori Cecina, Puma Bisenzio e Valdinievole Rugby. Come sempre, una grande festa del rugby, che ha visto la partecipazione attiva di tanti genitori.