Sinfonia Nottolini al Palatriccoli, Capponi ancora a punteggio pieno

lunedì, 8 novembre 2021, 10:02

di Valter Nieri

Sul prestigioso parquet del Palatriccoli, la Nottolini delle giovani ha dato un segnale di forte personalità vincendo in rimonta 3-1 contro Pieralisi V. Pan Jesi evitando il tie-break quando nel quarto set era sotto nel parziale di 21-15.

Jesi aveva iniziato bene le ostilità vincendo di autorità il primo set 25-19 ma non aveva fatto i conti con lo spirito guerriero e mai domo delle ragazze di Capponi che correggendo qualche automatismo si sono ricompattate in un secondo set equilibrato che hanno vinto ai vantaggi 24-26 pareggiando i conti.

Jesi accusava il colpo e si disuniva nel terzo set concluso in maniera arrendevole 11-25, consegnandolo ad una Nottolini lanciatissima. Quando tutto sembrava facile per le bianconere ecco il ritorno della squadra di Sabbatini più determinata nella quarta frazione di gioco e sul 21-15 il tie-break sembrava inevitabile.

Ma Bresciani e compagne non ci stavano e sfoderavano numeri di alto livello sia in difesa, sia in attacco, accorciando il distacco 23-18 e pareggiando i conti 24-24 prendendo fiducia e sbagliando una volta meno delle loro avversarie per il sorpasso dopo lunghissimi scambi che le consentivano il parziale e partita con il 29-31. Tre punti importanti che consentono alla Nottolini dopo quattro giornate di rimanere a punteggio pieno assieme a 3 M Perugia che ha espugnato il Palaeuronics infliggendo un secco 3-0 a Volleyro'.

Perde leggermente contatto con la coppia di testa FGL Castelfranco che ha vinto al Palacupola di Pomezia ma ricorrendo al set corto. Un po' deludente fin qui il cammino di Battistelli Termoforgia sconfitta a Moie di Maiolati 3-0 dalla Lucky Wind Trevi e che sabato sarà a Capannori nella quinta giornata per cercare di riscattarsi anche se non le sarà facile poter impensierire una Nottolini in forma nella quale ora tutto gira a meraviglia. Per quanto riguarda Jesi ancora una volta, come contro Volleyro', evidenzia un calo fisico preoccupante dopo il buon approccio alla partita ed aver vinto il primo set.

UNA SUPER COSELLI IN ATTACCO E BIANCIARDI CARDINE DEL MURO



Lo schieramento di partenza della Nottolini ha visto in diagonale Bresciani-Lunardi; al centro Bianciardi-Catani; bande Salvestrini-Tesanovic e Battellino libero. I cambi: Coselli subentra a Lunardi nel 2.o set rimanendo in campo fino in fondo. Varani subentra al centro al posto di Catani, riconsegnandole il posto a metà del quarto set. Tesanovic invece si è alternata per tutto l'incontro a Sciabordi. Dieci titolari schierate fin qui dall'inizio del campionato.

L'allenatore è stato bravo a farle sentire tutte importanti per il progetto e presto ci sarà spazio anche per le altre che ancora non hanno potuto fare l'esordio stagionale per una rosa numerosa e assortita come poche nel girone E di B1. Una nota di merito per Alice Coselli, ottima nell'orientamento sui piani di rimbalzo costituendo con forza e tempismo una condizione di vantaggio rispetto al muro avversario. A muro ha imperversato Gemma Bianciardi, intercettando spesso gli attacchi avversari e mostrando tempestività negli spostamenti e non era facile visto la vena realizzativa dell'opposto Beatrice Malatesta top score con 19 punti.

COACH CAPPONI: "LE RAGAZZE HANNO VINTO GRAZIE ALLA LORO QUALITA'"

Le sue variabilità di gioco coach hanno messo a dura prova anche Jesi.

"Una tattica efficace - risponde il coach recchese - si costruisce grazie alla qualità. Le partite si preparano ma i colpi sono del DNA delle giocatrici".

Le sue diverse sostituzioni consentono a chi entra di essere sempre lucida.

"Si abbiamo diverse soluzioni per cambiare i momenti del match. Questa è una grande risorsa".

Lara Salvestrini trasformata rispetto alla stagione passata giocata a Quarrata.

"Lara sta crescendo fisicamente ed in consapevolezza nei propri mezzi. Anche se a Jesi ha avuto diverse difficoltà ha confermato che nei momenti cruciali c'è sempre".

Oltre alla forza del gruppo stasera chi merita un elogio particolare?

"Ho notato un'ottima Coselli ed una Bianciardi di alto livello. Sicuramente sono state fra le migliori in campo ma sono soddisfatto del rendimento di tutta la squadra e di come ha saputo arginare la qualità indubbia delle nostre avversarie".

Grande soddisfazione anche per il Team Manager Francesco Tempestini, il trade-union fra società e squadra. Un ruolo che lo gratifica nell'amministrare e coordinare il gruppo.



"La nostra squadra non molla mai. Credo che assieme al D.S. Miccoli abbiamo creato un bel mix fra riconfermate e nuove arrivate. Se vogliamo rimanere nelle prime posizioni? Certo. Non ci tiriamo indietro alle migliori evenienze. E' ancora presto per stabilire se la squadra può reggere fino in fondo ma l'impegno delle ragazze oltre alla loro qualità ci danno molta fiducia"

Come procede la vostra scuola per giovani ragazze?

"Molto bene. Siamo l'unica scuola di volley della Toscana per avviare a questo sport giovani ragazze fino ai 18 anni. Ci teniamo molto a questo progetto condiviso anche dalla Savino Del Bene nostra partnership da diversi anni. La nostra soddisfazione è poter costruire delle atlete con la possibilità di farle arrivare anche alla serie A."

TABELLINO

Pieralisi V. Pan Jesi-Toscanagarden 1-3

(25-19/24-26/11-25/29-31)

Pieralisi: Usberti, Paolucci 13, Durante, Girini, Cecconi (L), Pirro 8, Pepa, Canuti 11, Malatesta 19, Milletti 6, Bazzani, Mancelloni. All. Sabbatini

Toscanagarden Nottolini: Salvestrini 15, Romani, Mazzoni (L2), Canovai, Coselli 15, Lunardi 2, Bianciardi 10, Bresciani 5, Tesanovic 7, Catani 2, Sciabordi 4, Varani 8, Battellino (L 1). All. Capponi

Arbitri: Azzolina e Racchi