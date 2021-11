Sport



Sofia Marcelli sugli scudi

lunedì, 1 novembre 2021, 16:49

Si è svolta a Ponsacco, lo scorso fine settimana del 30 e 31 novembre, la terza prova regionale del campionato individuale Silver LC, organizzata dalla locale società sportiva di ginnastica ritmica. Sono molti i podi che le ginnaste della Ginnastica Ritmica Lucca hanno conquistato, distinguendosi complessivamente in maniera positiva.

La prima a gareggiare, la più piccolina, è stata Sofia Marcelli, allieva A1, che ha eseguito molto bene gli esercizi a corpo libero e alla fune, portando a casa un ottimo secondo posto. Gemma Bertolani, allieva A4, è scesa in pedana con due esercizi nuovi, portando a casa due esecuzioni molto buone e classificandosi al secondo posto.

Secondo posto anche per Lara Giannecchini, Junior 1, che ha dimostrato carisma e grande sicurezza in pedana. Nella categoria Junior 2 sono scese in pedana Martina Franciosini e Sabrina Ionescu, che si classificano rispettivamente in quarta e sesta posizione. Martina ha sfiorato il podio per un decimo, eseguendo due ottimi esercizi. Sabrina ottiene il punteggio più alto nella sua categoria con l’esercizio alle clavette, purtroppo un errore nell’esercizio nuovo del nastro la penalizza nella classifica generale. Questi ottimi risultati fanno ben sperare per le finali nazionali FGI silver di Rimini Winter Edition dal 4 all’8 dicembre.

Nella foto: Lara Giannecchini in pedana