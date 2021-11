Sport



Tanti successi per il Gs Lammari, dal secondo posto italiano di società alle vittorie individuali

lunedì, 15 novembre 2021, 18:47

Il Gs Lammari torna ad essere tra le società protagoniste del panorama italiano dei Cds (Campionati di Società) corsa 2021 conquistando il secondo posto assoluto dopo le previste tre prove disputate sulle distanze dei: 10 mila metri in pista, 10 km su strada e maratonina.

Le portacolori lammaresi con il punteggio complessivo di 388 punti si sono quindi laureate vicecampionesse italiane dietro alle tricolori cuneesi dell'Atletica Saluzzo (422) e davanti alle napoletane del Caivano Runners (369).

A trascinare la squadra del Lammari a questa importante affermazione non è stato solo il loro motto: "Insieme si può!" e una corale dimostrazione di grinta, coraggio e convinzione, ma anche una superlativa Claudia Marietta. Già questa atleta che da anni sta portando in alto i colori amaranto ultimamente sta vivendo un momento d'oro.

Suo è il recentissimo successo, lo scorso 14 novembre, alla Maratona città di Torino arrivata prima sul traguardo femminile di questa prestigiosa 42 km dando il meglio di se stessa ritoccando il persona best in 2h54' e 32". Ma la storia atletica di Claudia non inizia qui e sicuramente neanche finisce qui.

A metà ottobre a Venaria nella "Una corsa da Re" nella 30 km è salita sul secondo gradino del podio, per passare alla maratona di Roma dove fermando il cronometro in 3h03' si è cassificata 7a assoluta e prima delle italiane. Il 31 ottobre è prima alla mezza maratona di Torino in 1h24' e appena una settimana fa, correndo per la società nel Cds del Campionato Italiano, con il tempo di 1h24 ha contribuito a far salire il Gs Lammari sul secondo gradino del podio nella classifica finale.

Un eccellente risultato societario ottenuto oltre ai piazzamenti dell'indomabile Marietta (classe 1979) che in questi giorni sta facendo una preparazione per correre la Maratona di Valencia, anche alle performance delle atlete: Denise Cavallini (1979), Alessia Tuccitto (1997), Elisabetta Beltrame (1987), Laura Biagetti (1990), Sara Orsi (1977), Claudia Dardini (1969), Sara Colzi (1976), Lucy Maiwa Muli (1998) che hanno portato ancora una volta l'amaranto sul podio italiano. Da segnalare infine a Siracusa il 1° posto conquistato da Alessia Tuccitto nella prova valida per il Gran Prix Sicilia 2021 vincendo la "Stra Floridia" di 10 km.