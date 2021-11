Sport



Terza sconfitta consecutiva per il Rugby Lucca

lunedì, 22 novembre 2021, 17:10

Una meta e due piazzati non sono bastati al Rugby Lucca per vincere contro il Rugby Mugello. Domenica, sul campo amico del "Bernardo Romei", la squadra seniores della società lucchese è stata sconfitta 21-13 da un "Kontando" arrembante.

Al Romei è andata in scena una partita molto intensa e dispendiosa dal punto di vista fisico. Il Rugby Lucca allenato da coach Sediani ha tenuto bene per 40 minuti, andando a riposo dopo i primi quaranta minuti in vantaggio grazie a una meta del giovane Matteo Marzona trasformata da Pierpaolo Bogliolo.

La seconda metà della partita, però, ha visto il Mugello riacciuffare il risultato. Dopo due mete trasformate, il punto esclamativo sulla gara è arrivato a pochi minuti dal fischio finale, con la terza segnatura da parte del "Kontado", anche questa trasformata.

Per quanto riguarda le giovanili, il fine settimana era partito con un buon risultato dell'under 15 allenata da Marco Montefalcone e Giulia Barbaro nel triangolare giocato sabato pomeriggio al "Bernardo Romei" contro Rosignano e Lions Amaranto. Una bella vittoria per i padroni di casa contro il Lions e una sconfitta contro il Rosignano, con le giovani pantere che sono comunque andate in meta due volte e che hanno fatto notare un deciso miglioramento nelle varie fasi di gioco. Domenica mattina sono scesi in campo anche i bimbi dell'under 11 allenati dai coach Cecilioni e Giannini nella festa del rugby ospitata a Livorno dai Lions Amaranto.