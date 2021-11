Sport



Tie-Break ancora fatale per la Nottolini: al Palapiaggia la spunta Trevi

domenica, 21 novembre 2021, 23:20

di Valter Nieri

Ancora il tie-break, come nella scorsa settimana contro Battistelli Termoforgia, è fatale alla Nottolini che cede di misura 3-2 sul suo parquet di Capannori contro le umbre di Lucky Wind Trevi che hanno avuto il merito di rimanere più lucide nel concentrato di emozioni del set corto ritrovando una maggiore forza mentale dopo essersi fatte recuperare due volte il set di vantaggio (21-25/25-17/16-25/25-12/10-15).

Una partita dai due volti, meglio approcciata dalle ragazze di coach Sperandio, ma le bianconere hanno reagito vincendo nettamente il secondo ed il quarto set. Una sconfitta in questa sesta giornata che però consente loro di smuovere la classifica e il punto conquistato, in concomitanza con gli altri risultati, le fa salire in seconda posizione alla pari con Castelfranco, entrambe appaiate con 14 punti ed a soli 3 dalla prima posizione di 3M Perugia che pur vincendo a Moie di Maiolati contro Battistelli Termoforgia ha ceduto il primo punto da inizio stagione. Questi i roster di partenza:

NOTTOLINI: Bresciani in regia con opposta Lunardi; Bianciardi e Catani al centro, Tesanovic e Salvestrini in zona 4; Battellino libero. Ancora assente Alice Coselli per il grave lutto familiare per la morte improvvisa della mamma Tiziana Biancalana colpita da una emorragia celebrale. Coach Capponi nel corso della partita ha effettuato un solo cambio a metà del terzo set sostituendo Salvestrini con Sciabordi in zona 4.

TREVI: Giordano in regia opposta a Capezzali; Tiberi e Borelli centrali; Castellucci e Ameri in zona 4; Lillacci libero.La Nottolini non è stata brillante come in altre occasioni soprattutto con le sue attaccanti di prima linea, mostrando invece una eccellente condizione delle centrali Bianciardi e Catani che hanno spesso recuperato da situazioni difficili contribuendo in maniera determinante alla squadra di recuperare per due volte il set di svantaggio.

CAPPONI: "DOBBIAMO IMPARARE A GESTIRE MEGLIO I MOMENTI DIFFICILI"

"Siamo stati poco incisivi in battuta e in difesa-dice il coach-e sicuramente siamo andati meglio con il muro e le centrali. Dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti difficili, avere più calma ed imparare a gestire le situazioni più complicate. Però una squadra non si fa certo in due mesi e dobbiamo crescere gradatamente. Nel tie-break le nostre avversarie si sono imposte grazie alla maggiore esperienza"

Si è fatta sentire l'assenza della Coselli.

"Alice è una pedina importante anche se Giulia Lunardi ha fatto benissimo. Ma ripeto: più che ai singoli guardo al collettivo. Siamo stati poco lucidi e troppo nervosi. Abbiamo sbagliato approccio alla gara, poi siamo stati bravi a recuperare ma è mancata la continuità. Dobbiamo crescere soprattutto mentalmente"

SCORE

Toscanagarden Nottolini: Catani 13, Sciabordi 13, Bianciardi 11, Tesanovic 11, Lunardi 11, Salvestrini 10, Bresciani 4.

Lucky Wind Trevi: Castellucci 23, Capezzali 17, Tiberi 12, Giordano 7, Ameri 6, Borelli 4, Pizzi 1.



Sabato alle ore 17 scontro al vertice al Palaitet Capitini tra 3M Perugia e Nottolini.

"Incontro difficilissimo - conclude coach Capponi - contro una grande squadra ma noi finora abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti. Loro sono favoriti ma noi ce la metteremo tutta per sovvertire il pronostico".



B2- IMG NOTTOLINI, PESANTE SCONFITTA A CECINA

Continua l'andamento negativo nel campionato nazionale di B2 dell'IMG Nottolini. La squadra di coach Ribechini è uscita sconfitta 3-0 dal Pala Astrid di Cecina nel girone I manifestando una certa inesperienza per una squadra imbottita di giovani che non arrivano a 18 anni di età. Viceversa le stesse ragazze stanno dominando il campionato regionale Under 18 dove sono ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate.

Foto Simone Lencioni