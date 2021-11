Sport



Tommaso Fazzini, un gol che vale oro

martedì, 30 novembre 2021, 15:44

Il Tau Calcio rimane in vetta alla classifica vincendo 2-0 in casa contro la Massese. Un match molto equilibrato per tutto il primo tempo e sbloccato poi da una bellissima rete di Tommaso Fazzini nella ripresa. Il punto esclamativo è arrivato all'81', quando un cross di Doveri ha indotto Zambarda all'autogol.



Non avevi trovato molto spazio fino ad ora ma sei stati bravo a farti trovare pronto...



Sì, sono molto contento per il gol anche se non me lo ricordo bene, so solo che ho preso palla a centrocampo e poi mi sono ritrovato davanti alla porta (ride). Credo che il fatto che siamo un gruppo molto unito e che tutti ci sentiamo partecipi del progetto renda più semplice entrare e fare bene.



Quanto vi stanno dando una mano a migliorare i ragazzi più esperti?



Tantissimo, e credo che anche noi diamo una mano a loro allenandoci sempre al massimo. Ognuno di noi dà sempre il 101% in allenamento e questo permette a giocatori come Borgia, Mengali, Fedi, Doveri etc. di allenarsi sempre a un livello di competitività altissimo che poi si rivede in partita la domenica. Tutto parte dal lavoro al campo.



Tu giochi anche a beach soccer, quanto è diverso giocare poi su campi in sintetico o di erba naturale?



Sembra una piccolezza ma dopo il campionato fatto quest'estate riabituarsi a giocare sull'erba non è stato semplice. Ci ho messo un po' a ritrovare il ritmo, ora però sto bene e spero di poter dare ancora una mano alla squadra.



Il tabellino della partita



Tau Calcio: Carcani, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini, Fedi, Niccolai, Pratesi (45' Fazzini), Mengali (17'st Falorni, 43'st Antoni), Doveri, Benedetti. A disposizione: Di Biagio, Lucchesi, Seriani, Fazzini, Manfredi, Falorni, Lattanzi, Antoni, Fattorini. Allenatore: Cristiani



Massese: Barsottini, Battistoni, Lucaccini.F, Lucaccini.R, Zambarda, Garcia, Casalini (32' st Carlini), Fall (43'st Leoni), Franzese, Papi, Soumahoro (23'st Bonini.L). A disposizione: Leone, Bennati, Baldini, Cartano, Carlini, Lezza, Manfredi.F, Bonini.L, Monini.M. Allenatore: Lavezzini



Arbitro: Alessio Vincenzi di Bologna



Marcatori: Fazzini 54', Zambarda (autorete) 81'



Ammoniti: Mancini, Fazzini, Zambarda, Soumahoro, Barsottini

Espulsi: Barsottini, Lucchesi (dalla panchina)