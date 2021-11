Sport : ginnastica ritmica



Torneo Winter Club FGI, splende il Girasole

lunedì, 15 novembre 2021, 17:02

Domenica 14 novembre si è svolto al Palabarsacchi di Viareggio il torneo “Winter Club” di Ginnastica Ritmica FGI silver, organizzato splendidamente dalla società Raffaello Motto di Viareggio.

Questa gara era una prova generale in vista delle finali nazionali winter edition 2021, che si svolgeranno nel quartiere fieristico di Rimini dal 4 all’8 dicembre prossimi, appuntamento in cui saranno assegnati i titoli nazionali invernali.

Per Alice Martinelli e Chiara Conforti, tecniche della Ritmica Girasole è stata l'occasione per verificare il livello di preparazione raggiunto dalle ginnaste, e testare la loro resa in gara.

Ottimo terzo posto per la squadra LA Allieve composta da Sofia Braconi impegnata a cerchio e clavette, Aurora Morganti al corpo libero e Ginevra Giorgetti alla palla. Per Ginevra ed Aurora domenica è stata la prima gara in assoluto: classe 2013, hanno compiuto da poco 8 anni, e nonostante l’emozione hanno ben figurato ottenendo ottimi punteggi.

Brave ed in progresso la squadra LB Allieve con Vittoria Cristiano Cianci alla palla, Viktoria Bazhenova al corpo libero e al nastro ed Angelica Albano al cerchio, che si classificano al 4° posto sfiorando il terzo gradino del podio.

Frizzanti e spiritose Valeria Pacini, impegnata a palla e nastro, e Beatrice Barbara D'Angelo, impegnata a corpo libero e cerchio, che ottengono il nono posto su 18 squadre nella categoria LB Open.

Nella categoria LC Open, l'eleganza di Giulia Morini, l'esplosività di Sara Bagneschi e la precisione di Rachele Giorgetti, impegnate in 5 esercizi perfetti, hanno convinto il pubblico, ottenendo il settimo posto.

Tutta la Ritmica Girasole ringrazia infine lo sponsor di quest’anno, il Salone Akris, che ha rinnovato ancora una volta il sostegno a questa giovane società sportiva, permettendo alle giovani ginnaste di inseguire i loro sogni.