Un Bama incerottato affronta la corazzata Fucecchio

sabato, 20 novembre 2021, 09:01

Un Bama non incerottato, ma fasciato come una mummia egiziana, affronta la corazzata Fucecchio, domani pomeriggio ore 18,00, consueto campo: PalaBridge di Ponte Buggianese. Il team del cuoio si trova appaiato ai rosablu in classifica con una sola sconfitta ad opera di Valdera. Ci sarebbe voluto un roster altopascese al completo ma quando piove come sempre poi grandina, almeno, come da tradizione decennale, dalle parti di "bread city". Oltre al lungodegente Chiarugi , per il quale i tempi di recupero si stanno dilatando in modo sinistro, altre ciliegie vanno a guarnire la torta rosablu. La ciliegia più amara riguarda Lorenzi che nellìultimo match di Carrara ha riportato la frattura del dito medio della mano sinistra, ne avrà per un mese. Proseguendo con lo stiramento muscolare, sempre in terra marmifera, tra l'altro dopo un'ottima gara, per Pellegrini (nella foto). Sarà in panchina per onor di firma. Ultima ciliegia un'influenza intestinale che ha colpito Doveri, si spera di recuperarlo, nel caso sarà debilitato non poco.

Insomma, tre assenze certe ed una probabile. Una situazione pesante come doppia incudine per coach Giuntoli alla vigilia di incontri molto impegnativi. Fucecchio è una squadra esperta con gli indimenticati ex rosablu in C Gold Orsini e Meucci, il totem d'area Tessitori, 2,08 cm e stazza importante, l'ala dalla mano morbida Meacci, gli esterni Falchi, tiratore di striscia, e Gazzarrini, per chiudere con Berni, playmaker ex Empoli in serie B. A completare i giovani del vivaio. Una squadra costruita senza mezzi termini per il grande salto, dopo essere andata in semifinale la stagione passata. Gli altopascesi però scendono in campo clamprosamente menomati ma non rassegnati, anzi. Il piano partita è delineato in modo netto. Se sarà messo in atto alla lettera e se Bini Enabulele & co. daranno luogo alla partita difensivamente quasi perfetta vista a Carrara potrebbero giocarsi comunque i due punti, che rafforzerebbero all'ennesima potenza il ruolo di matricola terribile per la franchigia del Tau. Arbitreranno Giannini di Empoli e Cima di Viareggio.