Sport



Vigilia di Ct Lucca-Tennis Beinasco, primo atto del playout per restare in A1

sabato, 27 novembre 2021, 12:08

Resettare una fase a gironi lastricata da molti infortuni e giocarsi la permanenza nel massimo campionato italiano nell’arco di due partite. È questo l’obiettivo del Circolo Tennis Lucca Vicopelago, chiamato a vedersela nel playout, gara 1 in programma domani in terra lucchese a partire dalle ore 10, contro il Tennis Beinasco, compagine che ha chiuso sì al terzo posto in girone 1, con un solo punto di ritardo dal Tc Parioli, ma dotata di un organico tanto profondo quanto di ottimo livello. A giocarsi l’altro playout, invece, saranno il Tc Prato e il Tc Italia Forte dei Marmi per una sfida in salsa toscana.

Per questo importantissimo confronto, che lo scorso anno valeva una semifinale scudetto, capitan Ivano Pieri potrà nuovamente contare su Jessica Pieri, un recupero prezioso, ma rinunciare, ancora una volta, a Bianca Turati. La speranza dello staff biancorosso è quello di avere a disposizione la tennista lombarda per il match di ritorno fissato per domenica 5 dicembre a campi invertiti. Non sarà schierabile, regolamento alla mano, Irina Bara poiché, in quanto giocatrice straniera, non ha preso parte a due incontri della fase a girone, condizione imprescindibile per scendere in campo nei playout. Probabilmente il Ct Lucca dovrà ricorrere alla giovanissima e talentuosa Ludovica Pierro, capace di debuttare con un successo in A1 due settimane fa nel derby contro il Tc Italia Forte dei Marmi.

Problemi di abbondanza, invece, per il circolo torinese, laureatosi campione d’Italia nel 2018 proprio al PalaTagliate di Lucca. Beinasco potrà teoricamente contare sull’ungherese Reka-Luca Jani, sulla quotata Giulia Gatto Monticone, Anastasia Grymalska e una valida quota del vivaio come Federica Rossi, utilizzabile pure in doppio.

“Per la partita di domani siamo riusciti a recuperare quanto meno Jessica Pieri mentre per Bianca Turati stiamo incrociando le dita per averla nel match di ritorno.” – fa il punto della situazione capitan Ivano Pieri- “Naturalmente non potremo schierare Bara in quanto ha disputato soltanto un match nella fase a gironi. Potrò contare ovviamente su Tatiana Pieri, Clarissa Gai e Ludovica Pierro. Ci aspetta un doppio confronto tosto visto che ci troviamo di fronte ad un team di alto livello che non si è qualificato di un soffio alle semifinali scudetto. Siamo pronti a vendere cara la pelle.”