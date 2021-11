Sport



Virtus Lucca e Allegra Brigata ancora insieme

lunedì, 8 novembre 2021, 21:52

A dieci anni di distanza dalla prima volta, la storia si ripete con l’entusiasmo e la soddisfazione propri delle cose belle e ben riuscite. Le due realtà proseguiranno ancora a braccetto, sul percorso tracciato nel corso degli anni, con il desiderio rinnovato di compiere insieme parte del cammino di questa nuova stagione sportiva. “Quando nel 2009 abbiamo iniziato l’attività dell’Allegra Brigata - spiega la coordinatrice del team Allegra Brigata e direttore regionale Special Olympics, Claudia Maiorano - abbiamo subito incontrato la disponibilità della Virtus Lucca che ci ha aperto le porte offrendoci tempo e spazio oltre che affetto e sensibilità. A distanza di oltre dieci anni siamo ancora insieme e ringraziamo di cuore tutta la Virtus, in particolare il presidente Ferdinando Caturegli, il vice presidente Sergio Martinelli e Claudia Del Carlo, il tecnico che accompagna i nostri ragazzi dal lontano 2013. L’ultimo anno e mezzo è stato difficilissimo, ma, anche grazie alla disponibilità di Claudia a svolgere l’attività, sebbene in modo virtuale, siamo riusciti a non fermarci mai andando avanti attuando sempre nuove strategie per non perdere il contatto e non disperdere l’energia che ci tiene uniti”.

Fiero di parlare di questa collaborazione anche il Presidente della Virtus, Ferdinando Caturegli: «È una collaborazione bellissima che va avanti ormai da tanti anni e che ci rende felici. Abbiamo la fortuna di poter contare su Claudia Del Carlo, un tecnico dal grande spessore tecnico ma soprattutto umano, che si occupa di allenare e far divertire questo gruppo di ragazzi ai quali siamo molto legati. Al termine di ogni stagione organizziamo la consegna dei diplomi e ogni anno, circondato dalla felicità di questi ragazzi, mi rendo conto che la loro gioia è per noi la ricompensa più bella».

E proprio la gioia di portare avanti questa attività è nelle parole di Claudia Del Carlo: “L’arricchimento che deriva da ogni incontro con i ragazzi dell’Allegra Brigata, con le loro famiglie e i volontari, è un qualcosa che non si può descrivere se non attraverso il concetto di legame profondo. Sono felice di poter prestare il mio contributo in una società come la Virtus la cui sensibilità verso il sociale è veramente ammirevole”.

Con cadenza quindicinale, il team Allegra Brigata si ritrova al Campo scuola Moreno Martini per i consueti allenamenti della durata di un’ora e mezzo.

La Virtus, da sempre attenta alle politiche sociali del territorio e ai valori dell’accoglienza e dell’inclusione, è ancora una volta in prima fila a testimoniare il proprio concreto impegno in nome dello sport inteso come collante e come divertimento per tutti.