Vittoria per Stefano Sbragia bene gli altri sciabolatori della Puliti

venerdì, 5 novembre 2021, 10:50

Aveva ragione il maestro Radoi quando, dopo il successo al Gran Premio Nostini degli atleti più giovani, prevedeva che i grandi li seguissero alla prima occasione con risultati di altrettanto rilievo.



Stefano Sbragia, atleta di punta dell'associazione, è tornato al successo dominando la prova di qualificazione per i campionati assoluti che si è svolta a Riva del Garda. Il lucchese ha disputato una gara eccellente che ha visto la presenza, in pedana, di 95 sciabolatori. Dopo il pieno nella fase iniziale, l'allievo di Radoi ha inanellato una serie di vittorie. Ha battuto, in successione, il livornese Picchi 15 a 5, il vicentino Galasso 15 a 8, il padovano Zanutto 15 a 6, il bolognese Spadoni 15 a 8, il torinese Bertola 15 a 6, per chiudere imponendosi nella finale al padovano Nigri per 15 a 3.



Di rilievo anche il risultato di quasi tutti gli altri sciabolatori della PULITI in gara in Lombardia, che rivedremo in pedana nelle fasi successive verso le finali nazionali. Andrea Garofalo e Nicolò Panconi sono usciti alla soglia della finale piazzandosi il 9^ e al 12^ posto, Zaccaria Vincenzi è uscito al turno precedente ottenendo la 24^ posizione.



Bene Lidia Radoi, anche lei qualificata per gli assoluti con il suo 14^ posto.