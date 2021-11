Sport



Week-end tricolore per MM Motorsport

mercoledì, 3 novembre 2021, 18:02

Sarà a tinte tricolori, l'impegno che - nel fine settimana - chiamerà MM Motorsport sui fondi sterrati della Liburna Rally Terra, appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally e Campionato Italiano Rally Terra in programma venerdì e sabato sulle prove speciali ambientate nella provincia di Pisa. A rappresentare il team lucchese sarà Alessio Scorpioni, pilota che avrà a disposizione, per la seconda volta in carriera, la Peugeot 208 R2B equipaggiata con pneumatici Pirelli. Per il driver portacolori di Pistoia Corse, la Liburna Rally Terra sarà valida occasione per replicare le ottime sensazioni destate al volante della vettura in occasione della gara d'esordio, il Rally Città di Arezzo di agosto. Al suo fianco, nel ruolo di copilota, siederà Antonio Bucci, compartecipe della prestazione che - in Valtiberina - lo aveva visto al centro di un doppio debutto, sia sulla vettura che su fondo sterrato.

Il Rally Liburna Terra vedrà i protagonisti cimentarsi su nove prove speciali per un totale di settantasette chilometri sotto osservazione cronometrica. La partenza, venerdì, vedrà la bandiera tricolore sventolare sulla pedana di Peccioli mentre l'arrivo - come consuetudine - renderà merito alla spettacolare cornice del centro storico di Volterra, con gli esponenti del Tricolore Rally a sfilare dalle ore 16,30.