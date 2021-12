Sport



4° Trofeo Memorial Fabio Bresci, via alla manifestazione

martedì, 14 dicembre 2021, 18:18

“Il Bresci è uno dei tornei più importanti organizzati dalla nostra società - spiega Raffaello Giannini, responsabile organizzazione tornei ed eventi Tau Calcio. - Sono iscritte le più importanti società della Toscana, sia a livello professionistico che dilettantistico. Il torneo terminerà giovedì 6 gennaio ed è stato patrocinato dal Comune di Altopascio, che ringraziamo. Ci tengo a ringraziare anche i main sponsor del torneo:“Progresso” e “Nuova Comauto”, che ci aiutano nell’organizzazione di questa importante manifestazione. Vi aspettiamo allo stadio per questo evento importantissimo per la categoria Esordienti che finalmente riprende dopo due anni di Covid”.

Come ricordato da Raffaello Giannini, il 4° Trofeo Memorial Fabio Bresci è stato patrocinato dal Comune di Altopascio. Il sindaco Sara D’Ambrosio ha voluto fare l’in bocca al lupo alla manifestazione e ai partecipanti.

“Quando si parla di calcio, di sport in generale - commenta il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio - è sempre una buona notizia. Altopascio si è fatta conoscere in Italia grazie anche al lavoro, eccellente, svolto dal Tau Calcio e dal suo presidente, Antonello Semplicioni. Un lavoro che viene portato avanti con i più grandi, penso alla prima squadra, e soprattutto con la dedizione verso gli atleti più giovani che vengono seguiti, formati e preparati con attenzione e competenza, dando a ognuno la possibilità di affermarsi secondo le proprie peculiarità e capacità. Il Trofeo Fabio Bresci, inaugurato nel 2017, è uno splendido appuntamento che anima il nostro stadio comunale e il periodo natalizio altopascese con tanti ragazzi, famiglie, spettatori appassionati. Poterlo fare quest’anno dopo i due anni di difficoltà vissuti con il Covid, che hanno investito direttamente il mondo dello sport, è un bellissimo segnale di ripartenza e di vitalità. Investire nello sport e sostenere le realtà attive e positive del nostro territorio è fondamentale per offrire ai ragazzi ambienti sani e protetti dove crescere: sport è tutto, a tutte le età. Di questo siamo convinti e per questo continueremo a sostenere il settore sportivo altopascese”.

Le squadre partecipanti divise per girone:

GIRONE A

TAU CALCIO

ASD ACADEMY PORCARI

ASD PRO LIVORNO SORGENTI

ZENITH AUDAX

GIRONE B

A.C. PISA 1909

LUCCHESE 1905 SRL

SSD SESTESE CALCIO

CGC CAPEZZANO PIANORE

GIRONE C

US CITTA' DI PONTEDERA

U.S. AFFRICO

ASD AUDACE LEGNAIA

AC LUCCASETTE

GIRONE D

F.C. EMPOLI

ACADEMY TAU

ASD CANTERA MASSESE

U.S. LIMITE E CAPRAIA ASD