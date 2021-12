Sport



A Lucca i migliori talenti della danza

giovedì, 9 dicembre 2021, 08:54

La finale europea del concorso 'Concours international de dance Cnd' si svolgerà nel 2021 per la prima volta in Italia, a Lucca. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Europea Danza in collaborazione con le principali federazioni europee e con il Teatro del Giglio di Lucca. L'evento ideato in Francia trent'anni fa si propone di far incontrare e confrontare ballerini provenienti dal vecchio continente e da Israele.



I paesi coinvolti nel 2021 oltre all'Italia sono: Francia, Lussemburgo, Spagna, Israele, Romania, Portogallo, Belgio e Olanda. La manifestazione si svolgerà nei giorni 11-12 dicembre a Lucca, domenica al Teatro del Giglio, sabato in piazza San Michele dove è previsto un flash mob di benvenuto ai partecipanti. Arriveranno a Lucca i vincitori dei vari concorsi nazionali, quindi i migliori talenti di ciascun paese.