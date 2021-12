Sport



Al PalaBridge è Bama-Empoli

sabato, 11 dicembre 2021, 10:39

Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale il Bama è di scena di nuovo al PalaBridge di Ponte Buggianese, domani alle 18. L'avversario di turno è da prendere con le molle: il Biancorosso Empoli, che staziona a 12 punti in classifica con una partita in meno dei rosablu (quota 18).



Il quadro del match è già delineato. Empoli possiede al momento la migliore difesa del campionato con 60 punti subiti a partita, di contro non è super prolifica in attacco producendone 65. Il Bama quindi dovrà attaccare cum grano salis senza cadere nella tentazione di improvvisare. Rimanere nei giochi per cercare il miglior tiro possibile senza voli pindarici che equivarrebbero ad altrettanti palloni persi. Sul lato opposto gli altopascesi dovranno fronteggiare gli ottimi giovani del vivaio dell'Use Empoli, come Cerchiaro, Giannone e Mazzoni, ragazzi di appena 18 anni ma tutti in area doppia cifra, ed oltre, a match. In regia Landi e Berti, giocentù e talento.



I ragazzi di coach Valentino non hanno veri e propri uomini d'area, carenza sopperita con la classe dell'eterno Ghizzani e la verve delle altri ali come come Malventi e Pinzani. Curiosità quest'ultimo (classe 1998) fratello del Niccolò Pinzani rosablu. Ci sarà quindi un match in famiglia. Il Bama probabilmente avrà mismatch favorevoli in attacco ma dovrà essere pronto e reattivo ad accoppiarsi con efficacia in difesa.



Due punti che sarebbero importantissimi alla vigilia di due trasferte (Laurenziana Firenze e Costone Siena) dall'alto coefficiente di difficoltà. Arbitreranno Buoncristiani di Prato e Barone di Ponsacco.