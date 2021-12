Sport



Ancora ottimi risultati per l’Incas Caffè Tennistavolo Lucca

martedì, 14 dicembre 2021, 09:30

Solo la D3A, squadra giovane alla prima esperienza in tale categoria, è uscita sconfitta nella sesta giornata dei campionati; tutte le altre squadre lucchesi si sono imposte bene sui rispettivi avversari collezionando vittorie importanti per la classifica e per l’andamento stagionale.

Partendo dalle serie nazionali, la B2 vince con uno schiacciante 5-0 a Verzuolo (CN), sul campo dell’A4 Verzuolo Acqua Eva; due punti per Vasta e un punto a testa per Gherardi, Della Rosa e Cerquiglini.



Anche la serie C1 vince senza troppe difficoltà (5-1) a Cascina (PI), grazie alle doppiette di Mankowski e Larindi e al punto singolo di Ringressi.

Passando alle serie regionali, nelle mura amiche del Palaincas la serie C2 vince bene contro il DLF Viareggio: 5-2 il risultato finale a favore dei lucchesi, con due punti di Madrigali e tre punti di Godio.

Anche la D1, sempre al Palaincas, vince 5-2 contro la Pol. Dil. Pulcini TT ‘A’ grazie a due punti di Niccoletti e un punto per Valenti Radici, Mei e Ragghianti. Ancora imbattuta, la D1 continua la sua corsa al comando della classifica. In serie D2, nel girone A Lucca supera 5-2 l’ASD TT Acsi Pisa A, grazie alla tripletta di Baicchi e ai punti singoli di Mattioli e Barsanti. Nel girone C altra vittoria (5-1) della squadra lucchese contro il Ciatt Prato (due punti di Abballe, due punti di Cattani e un punto di Riccomini) che mantiene così il primo posto nella propria classifica.

Nelle serie D3 prima vittoria stagionale per la squadra del girone B, che non cede nemmeno un set all’avversario dell’ASD Bernini TT Livorno. 5-0 il risultato finale, con due punti di Simi, due punti di Bruno e un punto di Enascut.

Nel pomeriggio di Domenica 12 Dicembre a San Giuliano Terme (PI) si è svolto anche il terzo torneo promozionale della stagione, al quale hanno partecipato, tra i nostri atleti, Valbuena, Bruno, Enascut, Caroli e Mazzei. Da menzionare il podio conquistato da Valbuena, che chiude il torneo singolo M/F over 6000 M 400 F in terza posizione.

Complimenti a tutti gli atleti per le vittorie, e appuntamento al prossimo weekend con il quale si chiuderà il girone di andata dei campionati.