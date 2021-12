Sport



Bama sfiora la vittoria contro Laurenziana

lunedì, 20 dicembre 2021, 10:22

LAURENZIANA FIRENZE 86

BAMA ALTOPASCIO 84

(13-23; 42-47; 70-67; 86-84)

Arbitri: MArabotto e Biancalana

FIRENZE: Mendico 10, Bardini 2, Carcasci 12, Scolari 4, Bigi 8, Lerede 5, Bitossi 4, Marinai 3, Bacci 26, Faticanti 12,Briccoli,Mugnaini.All. Calamai.

BAMA: Creati F. 22, Pellegrini 2, Del Frate 7, Pinzani, Bini 6, Creati M.7, Salazar 23, Lorenzi 8, Arrabito 9 , Doveri. All. Giuntoli.

Per la seconda volta in questo campionato il Bama, nei finali punto a punto, viene punito. Classici due indizi che fanno una prova o casualità? Lo scopriremo solo... giocando. Una sconfitta contro una buona squadra, sul loro campo, come la Laurenziana può starci ma occorre lavorare, in ottica futura, sulle situazioni che decidono il match. Gli altopascesi stavolta sono mancati in difesa concedendo miriadi di triple in uscita dai blocchi agli avversari senza le adeguate contromisure. Di contro, una volta uscito Bacci per rifiatare (letale nel terzo quarto) hanno subito, sui cambi difensivi con lungo accoppiato con una guardia o, peggio, un playmaker, penetrazioni al ferro in serie. Complimenti ai fiorentini che hanno tirato con altissime percentuali dall'arco, a volte da distanze insensate con Bacci, ed hanno palesato più "garra" nei minuti finali.



Il Bama parte alla grande segnando in ogni modo e difendendo bene sulle penetrazioni. Quello che non va per niente é la difesa sul perimetro che concede un 4 su 4 comodo dai 6,75 per i primi 12 punti gigliati, con Carcasci sugli scudi (3 su 3). 13-23 al primo fischio ma si cede benissimo che é un vantaggio costruito scrivendolo sulla battigia. Filippo Creati si insinua in ogni pertugio e Salazar inizia a scaldare la mano, ma le triple locli iniziano a far male (5 nel periodo). 3'5'' da giocare sul +3 rosablu e Filippo Creati si inventa un canestro no-look, dopo una rimessa per il + 5 Bama all'intervallo. Nel terzo periodo si accende Bacci che infila tre triple in sequenza, perso colpevolmente, seguite da una quarta direttamente da centro città. Il Bama risponde con Salazar e Lorenzi, prima che entrambi si mettano a sedere per 4 falli a carico, raggiungendo Bini Enabulele in panchina per stessa sorte. C'é il sorpasso dei padroni di casa (70-67) con l'inerzia che ha un padrone solo: Laurenziana. Nonostante le difficoltà i rosablu si aggrappano all'orgoglio e sono a - 1 (82-81) con due liberi di Creati a -45". C'é anche un pò di dea bendata in soccorso dei padroni di casa: Creati difende benissimo , sporca un pallone che finisce casualmente in mano ad un avversario per un comodo appoggio (84-81). La tripla del pareggio di Salazar non va a -9". Sul fallo sistematico Bardini fa 1 su 2 ai liberi (85-81). Arrabito risponde subito dall'arco per il -1 (85-84). Ma manca troppo poco (2"). Ancora fallo, Faicanti realizza il primo libero, sbaglia volontariamente il secondo.



The end. Guardare avanti e migliorare. Questo é il compito per le feste per l'alunno rosablu. La cui pagella però per queste prime 13 partite veleggia con una media del 9 abbondante.